Gezien de recente trieste gebeurtenissen is het niet verwonderlijk dat de veiligheid in de openbare ruimte veel wordt besproken. Ook op de Dag van de Openbare Ruimte komt dit onderwerp daarom zowel op de beursvloer als in het lezingenprogramma aan bod. Natuurlijk vindt u ook alle andere aspecten van openbare ruimte terug op de beurs, waaronder groen, licht, ondergronds, beheer, straatmeubilair en meer. Met ruim 600 aanbieders van producten en diensten en meer dan 80 lezingen is het de allergrootste beurs over openbare ruimte in Europa. Op de beursvloer zijn veel bijzonderheden te vinden, waaronder de groene straat van NL Greenlabel, ‘Het Plein’ van kwaliteit in de openbare ruimte, en natuurlijk meerdere terrassen met gratis koffie, thee en fris. Ook zendt BNR Nieuwsradio op woensdag live vanaf de beursvloer het programma ‘Bouwmeesters’ uit. U kunt nu online registreren voor gratis toegang tot de beursvloer en het gehele lezingenprogramma.