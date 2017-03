DroomParken gaat in Zeeland nieuwe locatie ontwikkelen met unieke ligging

Door de aankoop van grond bij Nieuwvliet aan de kust van Zeeuws-Vlaanderen kan DroomParken op korte termijn beginnen met de ontwikkeling van dit terrein tot een twaalfde locatie. Na Schoneveld in Breskens wordt dit het tweede park in Zeeland. Het nieuw te ontwikkelen terrein heeft een unieke ligging vlakbij zee en dichtbij toeristisch aantrekkelijke steden als Sluis, Brugge en Knokke. Als naam is gekozen voor Bad MeerSee powered by DroomParken. Op korte termijn zal DroomParken starten met de verkoop van luxe recreatiechalets op dit kleinschalige en bijzonder gelegen terrein. Het betreft een aantal percelen op het huidige Privaat Domein Mettenije en daarnaast voor ontwikkeling bestemde grond. Deze recreatiechalets zijn bestemd voor eigen gebruik en/of voor verhuurdoeleinden onder beheer van DroomParken. DroomParken wil hiermee een nieuwe mogelijkheid bieden om een luxe pied-à-terre aan te kopen in Zeeland en naast DroomPark Schoneveld extra boekingscapaciteit bieden aan vakantievierders die graag in Zeeland verblijven. Algemeen directeur Kees Griesdoorn: ‘DroomParken is erg blij met deze uitbreiding in het vanuit toeristisch oogpunt zeer aantrekkelijke Zeeuwse kustgebied. Dit is een ideale omgeving voor wie wil uitwaaien tijdens een strandwandeling of een bruisende stad wil bezoeken.’ Het nieuwe park gaat zich richten op de ‘vrije’ vakantievierders. Directeur Marketing Marco Budding: ‘Hierbij denken we aan mensen die graag comfortabel willen recreëren in luxe huizen in een kleinschalige maar bijzonder fraaie parkomgeving, zonder dat ze behoefte hebben aan faciliteiten als een zwembad of supermarkt. Het park is dan een hele prettige uitvalsbasis om erop uit te trekken!’ Deze faciliteiten zijn overigens beschikbaar in de nabije omgeving, waaronder in DroomPark Schoneveld.

