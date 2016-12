DroomParken steunt Amsterdam City Swim!

DroomParken springt in het diepe voor ALS tijdens de komende editie van de Amsterdam City Swim. De aanbieder van luxe recreatiewoningen heeft zich als maatschappelijk partner verbonden aan de zwemtocht door de Amsterdamse grachten. Tijdens de Masters of LXRY in de RAI werd de sponsorovereenkomst op 9 december officieel ondertekend door de Stichting Amsterdam City Swim en DroomParken. ACS-ambassadeur Mari Carmen Oudendijk interviewde ACS-voorzitter Bente Feldberg voorafgaand over de doelstellingen van de stichting en de strijd tegen ALS. De ondertekening vond plaats in het bijzijn van een aantal genodigden bij de luxe chalet van het type Elite dat in de RAI door DroomParken is opgebouwd.

Algemeen Directeur Kees Griesdoorn van DroomParken spreekt van een bewuste keus om het zwemevent op 3 september 2017 te ondersteunen: “Wij zijn er ons ervan bewust dat het niet iedereen is gegeven om onbezorgd te genieten in een van luxe recreatiewoning op een vakantiepark. Er is nog steeds veel wetenschappelijk onderzoek nodig naar de oorzaak van deze genadeloze ziekte. Op deze manier helpen wij graag dit unieke evenement mogelijk te maken om samen de strijd tegen de zenuwziekte ALS voort te zetten, samen komen we verder!”

DroomParken zal ACS op al haar parken onder de aandacht gaan brengen. Het bedrijf heeft de intentie om zowel medewerkers, huurders en kopers van vakantiewoningen te betrekken bij het evenement. Bente Feldberg, voorzitter van de Stichting Amsterdam City Swim, is buitengewoon verheugd met de steun van DroomParken. “De Stichting heeft met haar internationale ambitie de droom uitgesproken om wereldwijd de strijd tegen ALS aan te gaan en internationale samenwerking daaromtrent te verbeteren. Samenwerking met het bedrijfsleven is daarvoor ontzettend belangrijk. Wij zijn DroomParken dankbaar voor de steun in de strijd tegen de nog steeds ongeneeslijke ziekte ALS.”

De Amsterdam City Swim wordt volgend jaar voor de 6e keer georganiseerd. In de vijf voorgaande edities is er ruim 8,5 miljoen euro aan donatiegeld bijeengebracht ten behoeve van de strijd tegen ALS.

Fotograaf Carine Paulus.