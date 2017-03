Het Grote Slagharen Paasfeest op zondag 16 april

Attractie- & Vakantiepark Slagharen organiseert op zondag 16 april Het Grote Slagharen Paasfeest. De dag start met een zoektocht naar chocolade eieren die in het park zijn verstopt. Vervolgens vinden er spetterende optredens plaats met onder andere Jannes, Lange Frans en een special guest. Het evenement is inbegrepen bij de toegang tot het attractiepark.In de ochtend wordt er gestart met een zoektocht naar duizenden chocolade eieren die in het park zijn verstopt door de paashaas. Echte speurneuzen kunnen ook op zoek gaan naar een gouden exemplaar, waarmee je een verblijf op het vakantiepark kunt winnen. De allerkleinsten maken tevens kans op te gekke prijzen als zij verkleed komen als hulppaashaas. Vanaf 11.00 uur vinden er op het podium voor de Free Fall de hele dag optredens plaats met onder andere Jannes, Lange Frans, Michael Bryan, Raak, Dave Dekker en Ridder van Kooten. Uiteraard zullen de mascottes Randy & Rosie ook nog even langskomen en wordt binnenkort bekendgemaakt wie de special guest is. Het Grote Slagharen Paasfeest is een samenwerking met 100% NL en Sterren on tour. Tickets zijn te koop,  inclusief toegang tot het attractiepark, via de website.