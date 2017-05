Hoe bezig zijn de bijtjes op het dak van NEMO?

Twee bijenvolken nemen intrek op het dak van NEMO voor wetenschappelijk onderzoek

Sinds kort is het dak van NEMO het thuis van twee honingbijen volken. Op het groene dak staan nu twee kasten van ieder circa 20.000 Buckfast bijen; een rustig, vriendelijk en honing producerend type. De imkers Dirk Dekker en Marten Schoonman, gaan de twee volken de komende drie jaren nauwlettend in de gaten houden. Ze willen onderzoeken hoe de gezondheid van de bijen het beste gemeten kan worden met sensoren.

Monitoren van de bijen

De plaatsing van de bijen op het dak van NEMO Science Museum maakt deel uit van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar de beestjes. Informatie over het wel en wee van bijen is belangrijk omdat zij een grote bijdrage leveren aan onze biodiversiteit. Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 80% van onze voedingsgewassen. Honingbijen, solitaire bijen en hommels nemen het bestuiven van verse groenten en fruit voor hun rekening. Zonder de bij kan zelfs koffie of mosterd niet groeien. In de bijenkasten op het dak van NEMO worden sensoren geplaatst, en deze meten het gewicht van het volk, geluid, temperatuur en luchtvochtigheid. Initiatiefnemer en imker Marten Schoonman is gespecialiseerd in het toepassen van deze technologie. Samen met Iconize, Beelease, Hiveeyes.org en Fablab is de online applicatie ‘BEEP’ opgezet. Met deze applicatie kan naar verwachting alle data, verzameld in de kasten, makkelijk worden ingezien. Deze data helpt andere imkers in Nederland in het houden van bijen. Via BEEP kunnen de data en bevindingen op het dak van NEMO gevolgd worden.

Het dak van NEMO

Sinds de zomer van 2013 heeft NEMO een groen dak. Op de ruim 1000 m2 van het dak boven het restaurant groeien 14 soorten sedum (vetplantjes) en 25 soorten kruiden. In totaal zo’n 17.500 plantjes. Het groen dak draagt bij aan de natuur in Amsterdam. Bovendien isoleert een groen dak goed, wat leidt tot minder energieverbruik, en de sedum plantjes nemen veel fijnstof en water op. Het dakplein van NEMO is vanaf zaterdag 24 juni tot en met 3 september ‘s avonds tot 21.00 uur gratis toegankelijk. Bezoekers kunnen extra lang genieten van het uitzicht of nemen de tijd een bezige bij te spotten. Klik hier voor informatie.

Foto: Elmer van der Marel.