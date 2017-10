Horeca koploper met contactloos betalen

In de horeca betalen gasten steeds vaker met hun pinpas en daarbij ook steeds vaker contactloos. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van Betaalvereniging Nederland. Inmiddels is meer dan de helft van alle pintransacties in de horeca contactloos. In augustus 2017 was de horeca zelfs koploper in Nederland met 70,2% contactloze betalingen. De food speciaalzaken (bakkers, slagers, groentewinkels, slijterijen etc.) nemen de tweede plaats in met 47,6%, gevolgd door de supermarkten met 46%. Rober Willemsen, voorzitter KHN: “Ik vind het positief dat er naast het pinnen ook steeds vaker contactloos wordt betaald in onze branche. Dat is goed voor onze gasten en voor de horecaondernemers. Want dat betekent dat er efficiënt en snel wordt betaald en dat gasten en medewerkers minder contant geld bij zich hebben. Dat draagt bij aan de veiligheid in de horeca.”

Pintransacties gestegen

Het aantal pintransacties in de horeca steeg van 332 miljoen in 2015 naar 412 miljoen in 2016, een stijging van bijna een kwart. In eerste negen maanden van 2017 is het aantal transacties al opgelopen tot bijna 344 miljoen. Het aantal contactloze pintransacties daarbinnen verviervoudigde van 22,4 miljoen in 2015 naar 91,6 miljoen in 2016 (januari – september 2017: 167,6 miljoen). In september 2017 was het gemiddelde transactiebedrag voor een pinbetaling in de horeca € 17,49; gemiddeld wordt er voor € 10,44 contactloos betaald.

Ruim 4 op 10 betalingen met pinpas

Vijf jaar geleden ging nog 82% van alle transacties in de horeca contant. Dat aandeel is inmiddels gedaald naar 56% (2016). Het aandeel pintransacties steeg in die periode (2012-2016) van 18% naar 44%. Deze trend zet zich voort. Koninklijke Horeca Nederland heeft zich samen met andere toonbankinstellingen en banken gecommitteerd aan het streven van 60% pinbetalingen versus 40% contante betalingen in 2018.