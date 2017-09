Horecavakbeurs Gastvrij Rotterdam groeit verder

Horecavakbeurs Gastvrij Rotterdam kijkt terug op een uitermate succesvolle 5e editie waarin opnieuw tal van records zijn gebroken. Met 400 exposanten en 150 prestigieuze wedstrijden, uitreikingen, proeverijen en demonstraties konden de 12.736 bezoekers zich drie dagen lang in Rotterdam Ahoy oriënteren op de belangrijkste ontwikkelingen op horecagebied. De kwaliteit van het ruime aanbod was opnieuw hoger en tevens een goede afspiegeling van de weer op volle toeren draaiende horecabranche. Het aantal bezoekers overtrof eerdere edities, alsook het aantal vierkante meters beursoppervlakte dat uiterst professioneel werd benut door een grote diversiteit aan leveranciers van food en non-food, waarvan vele met primeurs en noviteiten. Het jubilerende Gastvrij Rotterdam presenteerde talrijke themapleinen en een hoogwaardig programma verspreid over drie beursdagen waarin meerdere sterrenchefs acte de présence gaven. Ook kende de horecavakbeurs veel nieuwe initiatieven en finales, zoals het pop-up restaurant van The Harbour Club, alle uitreiking van de AD Gouden Pollepels, een Belgisch Paviljoen, het gecombineerde paviljoen Wine & Fine Food met dit jaar The Wine & Food Association als partner en de Nederlandse Finale van de prestigieuze Bocuse d’Or.

Gastvrij Rotterdam 2018

De volgende editie van Gastvrij Rotterdam vindt plaats van maandag 17 tot en met woensdag 19 september 2018 in Rotterdam Ahoy. Gastvrij Rotterdam richt zich op ambitieuze horecaprofessionals uit het midden- en hoog segment. Meer informatie is te vinden op de website.http://www.gastvrij-rotterdam.nl/