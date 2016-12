Hornbach brengt grote steden in winterse sferen

Amsterdam is Amsterdam niet meer. Mysterieuze sneeuwpoppen van anderhalve meter echte sneeuw duiken op in het straatbeeld. Aangekleed met een hoed, sjaal en een wortel als neus zijn deze sneeuwpoppen helemaal echt. Ze zijn ‘#smeltbaar’ zoals op hun bordjes is vermeld. Als de temperatuur oploopt, verdwijnen ze. Wat doen deze sneeuwpoppen in de stad?

#smeltbaar

Krijgt Nederland dit jaar een witte kerst? Dat is elk jaar weer de vraag. Met deze sympathieke guerilla actie besloot bouwmarkt Hornbach de winter alvast een zetje te geven en sneeuwpoppen te laten opduiken op diverse plekken in de binnenstad. De sneeuwpoppen hopen op een witte winter. Een winter vol sneeuw, met een elfstedentocht en ijsbloemen op de ramen. Maar mocht het toch een zachte winter worden, dan heeft Hornbach een goed alternatief: de onsmeltbare sneeuwpop.