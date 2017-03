Het eerste Houten Vakantiehuisje

Dit seizoen opent Het BoerenBed het eerste Houten Vakantiehuisje in Nederland bij Boerderij ‘t Boshuis. Ieder Houten Vakantiehuisje is compleet ingericht voor maximaal 6 personen. Ook zijn er nieuwe glamping boerderijen geopend in Zwitserland en Engeland.

Het Houten Vakantiehuisje

De huisjes zijn voorzien van alle denkbare keukenbenodigdheden; van schaar tot koekenpan, van bestek tot koffiekopjes, je hoeft niets mee te nemen van huis. In de keuken van het Houten Vakantiehuisje is koud stromend drinkwater. Er is geen elektra in de Houten Vakantiehuisjes en voor verlichting worden olielampen en kaarsen gebruikt. Er wordt gekookt op een hout gestookt fornuis in je huisje. Je kunt ook buiten koken op je eigen barbecue onder de veranda. In het Houten Vakantiehuisje slaap je riant: een tweepersoonsbed, een StapelBed(stee) en een gezellige slaapzolder met 2 losse bedden. In de bedden liggen heerlijke (moderne) matrassen, en je slaapt lekker warm onder echte Texelse schapenwollen dekens. In de badkamer vind je een lekker warme douche, wastafel en apart toilet. De huur is inclusief bed- en keukenlinnen en het gebruik van het brandhout voor de kachel. Het Houten Vakantiehuisje is al langere tijd te boeken bij BoerenBed boerderijen in Duitsland en Engeland. Er zijn wederom nieuwe boerderijen toegevoegd aan de BoerenBed glamping locaties. Naast een aantal nieuwe boerderijen in Nederland is een ook een nieuwe locatie geopend in Zwitserland: Wallis Collection. Ook in Engeland is er een nieuwe BoerenBed locatie vlakbij het (bekroonde) mooiste strand van Groot-Brittannië: Ilfracombe Farm in Devon.

Glamping op de Boerderij

Glamping is een afkorting van de term ‘glamorous camping’. Bij kamperen op de camping denk je vaak aan een tentje, luchtbedden, gasstelletje en gemeenschappelijke douches. Bij Het BoerenBed ervaar je het knusse gevoel van kamperen, maar met de luxe van een cottage. Het BoerenBed is uniek omdat kinderen in een veilige omgeving heerlijk kunnen spelen en omgeven zijn door dieren.

