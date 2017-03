Jesus Christ Superstar – The Texel Edition

De complete uitvoering van de rockopera Jesus Christ Superstar op Texel is een belevenis die je nooit meer vergeet. Vijftien koorzangers/acteurs, negen solisten en een vijfkoppige band, allen van Texel, zijn bijna een jaar op professioneel niveau bezig geweest met dit aangrijpende muziekspektakel over liefde, macht en verraad. Vanaf 10 juni zijn er vijf voorstellingen op Texel. Het is nu mogelijk om kaarten te kopen via VVV Texel. De voorstelling duurt inclusief de pauze circa 135 minuten en is toegankelijk voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. De uitvoeringen vinden plaats in het intieme theater De Kiekendief op De Krim bij De Cocksdorp. Tickets zijn exclusief verkrijgbaar bij VVV Texel via Texel.net en in de VVV-winkel. Klik hier voor meer informatie.