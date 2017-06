Lancering stripalbum Elsje op Texel

Op woensdag 7 juni 2017 is het eerste exemplaar van het komische stripalbum Elsje op Texel aangeboden aan VVV-directeur Frank Spooren. Het temperamentvolle stripfiguurtje Elsje beleeft haar avonturen al vanaf het prille begin van de strip op Texel, welke nu gebundeld zijn in een uniek album dat tevens in het Duits verschijnt: Elske auf Texel. In Elsje op Texel staan humoristische strips die zich afspelen op Texel. Al bij het ontstaan van de strip bedachten de makers Eric Hercules en Gerben Valkema dat ‘hun’ Elsje op dit mooie waddeneiland woont. De verhalen gaan onder andere over zee, strand, flessenpost, zeehonden en de vuurtoren. Het album is vanaf 7 juni op heel Texel verkrijgbaar bij boekhandels, supermarkten, Ecomare, het Juttersmuseum Flora, Stayokay en VVV Texel. Daarnaast wordt Elsje op Texel door heel Nederland verspreid en draagt zo bij aan de promotie van Texel. De strip Elsje staat sinds 2006 dagelijks in 15 regionale kranten en is geschikt voor lezers van 8 tot 108 jaar. De uitreiking van het eerste exemplaar vond plaats bij VVV Texel in Den Burg.

Eric Hercules en Gerben Valkema ontvingen meerdere prijzen voor hun werk, zoals de Stripschappenning en de Willy Vandersteenprijs. De reeks Elsje wordt uitgegeven door uitgeverij Don Lawrence Collection/ Uitgeverij L, ook bekend van Storm, Douwe Dabbert en Agent 327. Elsje verschijnt elke twee weken in Eppo Stripblad.