Landal GreenParks wint drie Kids Awards op Vakantiebeurs

Landal GreenParks is op de Vakantiebeurs in Utrecht onderscheiden met drie ‘Kids Vakantieaanbieder van het Jaar 2017’ Awards. Naast de award voor Vakantieparken XL en Groene Vakanties was Bollo de grote winnaar van de Kids VakantieMascotte van het Jaar Award. De onderscheidingen werden uitgereikt op de eerste publieksdag van de Vakantiebeurs door de populaire presentator, zanger en acteur Tim Douwsma, die daarbij werd geassisteerd door dertig Kids Vakantiegids-detectives. Bijna achtduizend kinderen en ouders stemden de afgelopen weken op hun favoriet via Kidsvakantiegids.nl. Voor het vierde achtereenvolgende jaar sleepte Landal GreenParks de award in de categorie Vakantieparken XL in de wacht. Landal haalde veel stemmen binnen met de mascotte Bollo, de natuur op parken en de nieuwe kidsactiviteiten zoals Bossaball spelen, Streetbeat drummen en en clinics van bekende topsporters. Ieder park van Landal is uniek en met 53% van de stemmen vonden de gasten van Landal dat ook.Voor het derde jaar op rij ontving Landal ook de award in de categorie Groene Vakanties. Aandacht voor de natuur staat hoog in het vaandel en de unieke natuuractiviteiten als de Natuur Discovery Track en het Vernuverpad waren goed voor maar liefst 79% van de stemmen.

Kindvriendelijke score

“Landal innoveert voortdurend op het gebied van kindvriendelijkheid en faciliteiten voor kinderen. Jaarlijks voegen we nieuwe kinderactiviteiten toe aan ons Fun & Entertainmentprogramma. Deze publieksawards zijn dan ook een enorme opsteker voor de honderden medewerkers die dagelijks bezig zijn om kinderen en hun ouders een onvergetelijke vakantie te bieden,” aldus commercieel directeur Erik van Essen van Landal GreenParks. De verkiezing is een initiatief van Kids Vakantiegids en wordt jaarlijks georganiseerd in samenwerking met de Vakantiebeurs.