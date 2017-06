Nederlander werkt nu gewoon door op de camping

Komende zomervakantie zal het overgrote deel van de Nederlander veel vaker gebruikmaken van computer, telefoon of tablet, omdat zij vanaf 15 juni zonder extra kosten kunnen bellen, sms’en en mobiel internetten in een andere EU-lidstaat. Dit blijkt uit een onderzoek van Vacanceselect onder zo’n tweeduizend vakantiegangers. Maar liefst tachtig procent verwacht hierdoor aanzienlijk meer online te gaan tijdens het verblijf in het buitenland. Ook denkt het grootste deel (53%) dat dit bij hun eigen kinderen eveneens het geval zal zijn. Een kwart van de aanstaande vakantiegangers is komende zomer op de camping of ander onderkomen in totaal tussen de vier en acht uur online actief. Nog eens een kwart zegt dat dit méér zal zijn, met een maximum oplopend tot zo’n twintig uur. Veertien procent zegt vrijwel voortdurend online te zijn.

Bijna driekwart (72%) wil komende vakantie nu continu bereikbaar zijn voor het thuisfront. Ook het bedrijfsleven kan erop rekenen dat het contact met de medewerker in deze periode niet abrupt wordt afgebroken. Er zijn slechts weinig vakantiegangers die dan rigoureus alle lijntjes met baas of onderneming doorsnijden. Dat is namelijk slechts bij maar zo’n vier procent het geval. Veel Nederlanders werken tijdens de vakantie gewoon door, maar dan in een lager tempo. Bijna zeventig procent (68%) denkt straks in en rondom de tent, appartement of ander vakantieonderkomen tussen de 1-8 uur opgeslokt te worden door werkzaamheden voor het bedrijf. Zo’n vier procent neemt tijdens de vakantie zelfs geen gas terug en werkt continu door.