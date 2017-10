Nieuw Haunted House Below is meest enge ervaring ooit!

Afgelopen vrijdag (29 september jl.) kregen de eerste gasten de exclusieve kans om het nieuwste Haunted House; Below, in Walibi Holland te ervaren. Tijdens de preview-avond daalden de gasten af naar een ondergronds gangenstelsel op zoek naar een ongedierteplaag. Hoewel de Halloween Fright Nights pas aanstaande zaterdag starten, kregen enkele genodigden afgelopen vrijdag al een voorproefje op het jaarlijks terugkerende event. Op uitnodiging van Eddie de Clown ervaarden zij het nieuwste Haunted House, Below. Na het grote succes van The Clinic van vorig jaar, werd er wederom een compleet nieuw spookhuis neergezet voor de Halloween Fright Nights.



Below, totaal andere wereld

“Met het creëren van Below hebben we het meest exclusieve en intensieve spookhuis ooit neergezet” geeft Bianca Leemrijse aan. Als manager Events & Entertainment is ze samen met haar team verantwoordelijk voor de totstandkoming van het nieuwe Haunted House. “Vanaf het begin was duidelijk dat we iets met water wilden doen. Daarbij hebben we op het gebied van decoraties de lat enorm hoog gelegd, waardoor je jezelf als bezoeker in een echt riool waant”. De makers van het spookhuis waren dan ook erg benieuwd naar de reacties van de eerste gasten van Below. Een greep uit de reacties “Het is tien keer enger dan een horrorfilm, nu maak je het gewoon real life mee. Dat is de meest enge ervaring ooit en een enorme kick.” “Je hebt geen idee meer waar je bent, dit was zo bizar goed. Ik ben niet snel bang, maar dit moet je echt meemaken.”



Halloween Fright Nights

Aanstaande zaterdag begint de 17e editie van Halloween Fright Nights. Met meer dan 300 acteurs, 7 Scare Zones, het nieuw en unieke Haunted House; Below en Eddie’s eigen Area is Walibi Holland klaar om te zorgen voor een gruwelijke ervaring. Daarnaast zijn alle attracties ook tot 23.00 uur geopend. Tickets voor de Halloween Fright Nights zijn beschikbaar via www.frightnights.nl.