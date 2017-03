Nieuwe woonvorm inspireert recreatie-branche

Binnenkort even lekker weg in een Tiny House, een nieuwe manier om ruimte te ervaren

DroomParken (met 12 recreatieparken door heel Nederland) laat zich inspireren door de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van recreatiewoningen, vakantie vieren en natuurbeleving. Daarbij staan jezelf kunnen zijn en relaxed genieten centraal. De nieuwste trend op woongebied is Tiny Houses: kleine maar volledig volwaardige woningen die dankzij een slimme indeling en een ideale locatie uitnodigen om je echt vrij te voelen. Als eerste recreatiepark in Nederland zal DroomPark De Zanding eind maart enkele Tiny Houses plaatsen. Tiny Houses zijn primaire, volwaardige woningen op kleine schaal, toegespitst op functionaliteit en niet op materialisme of consumentisme. Het concept komt uit Amerika en baseert zich op de filosofie: meer eenvoud voor meer mentale vrijheid ofwel ruimte voor zelfontplooiing, het gezin, sociale contacten en verbinding met de natuur. Ook de jongere generatie in Nederland verlangt steeds meer naar groen, vers en duurzaam. Dat is onder andere te zien aan de landelijk groeiende wachtlijsten voor volkstuinen en de rap toenemende interesse in het principe van Tiny Houses.

Innovatief en eigenzinnig

DroomPark De Zanding, gelegen op de Veluwe, heeft de maatschappelijke tendensen en wensen samengebracht in Tiny (recreatie) Houses voor iedereen die klein maar fijn tot rust wil komen. Dankzij de slimme opbergruimten, zoals kasten onder de trap, bieden de 22 en 28 m² voldoende ruimte om eigenzinnig te zijn en leuke momenten te beleven. De uitstekende isolatie maakt de Tiny Houses tevens geschikt voor een behaaglijke voorjaars-, herfst- of wintervakantie. Kees Griesdoorn, algemeen directeur van DroomParken: “Door een slimme indeling en innovatieve technologieën op het gebied van duurzaamheid zijn onze Tiny Houses aantrekkelijk voor fantasievolle vakantiegangers. Mensen die hun eigen ruimte pakken en die gaan voor een blij gevoel.” De intimiteit van de woning, de moderne vormgeving en de ligging bij een centrale plek met terras, bankjes en barbecue, biedt ook een nieuwe kijk op het leven in en met de natuur. Het buitenleven nodigt uit om met elkaar te chillen, een biertje te drinken en van je vrijheid te genieten. Dat geeft iets extra’s aan de vakantiebeleving. De Tiny Houses op DroomPark De Zanding zijn een unicum op recreatiegebied: speels en uitnodigend. Kees Griesdoorn: “We verwachten dat mensen er net zo enthousiast over worden als wij: Trendy en gezellig – alles wat je nodig hebt dichtbij, makkelijk te onderhouden en geen overbodige ruimtes vol spullen. Clean en zen. Eigentijdser kan niet!” De Tiny Houses in DroomPark De Zanding zijn een pilot en bij succes zullen er ook in de andere parken snel Tiny Houses verschijnen. Volg de ontwikkelingen van de Tiny Houses via de speciale Facebook-pagina.