Noord-Hollandse wateractiviteiten op je mobiel

Wat wil jij doen op, aan of in het water? Kijk op noord-hollandswater.nl

De zon schijnt en het water lonkt. Je hebt zin om met familie of vrienden naar buiten te gaan en iets leuks te doen. Maar wat en waar? Vanaf 23 juni kun je op je mobiele telefoon vinden wat er allemaal te doen is op, aan en in het water van Noord-Holland. Op Noord-Hollands Water staan tips en handige informatie over wateractiviteiten. Op je mobiele telefoon of tablet en dus altijd bij de hand.

De beste ideeën voor waterliefhebbers

Op zoek naar inspiratie? noord-hollandswater.nl geeft ideeën en tips voor recreatie op, aan en in het water. Zoals varen met een fluisterboot, kitesurfen of blokarten op het strand. Alle informatie op één plek: kaarten, aanbieders, adressen en routes. Wil je bijvoorbeeld een kanotocht maken, dan helpt Noord-Hollands Water je om kanoroutes en -verhuurders te vinden. Je klikt via je mobiel op een activiteit en je linkt direct door naar de desbetreffende website(s).

Informatie op één plek

Wil je op een warme zomerdag lekker zwemmen met je kinderen, maar weet je niet zeker waar dat veilig kan? Noord-Hollands Water toont je een kaart met alle zwemlocaties in Noord-Holland. Je kiest de plek die je leuk lijkt en je ziet meteen of het water veilig is. En welke voorzieningen er zijn, zoals toiletten, horeca of parkeergelegenheid. Gedeputeerde Cees Loggen: “Voor watersporters en –recreanten is Noord-Holland een paradijs. De zee, de talrijke meren, plassen en vaarwegen bieden volop mogelijkheden om te genieten. Om dit grote aanbod aan activiteiten voor iedereen makkelijk vindbaar te maken heeft de provincie Noord-Holland deze portal ontwikkeld, samen met onze waterpartners. Je kunt nu heel gemakkelijk op je mobiel zien waar je wat kunt doen op, in en aan het water in Noord-Holland.”