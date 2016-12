Ontmoet dé circulaire icoonprojecten van 2016!

Bouwen en ontwerpen van gebouwen gaat niet meer over vierkante meters en het wauw effect; de gebouwen van nu gaan over levensduur en gezondheid. Gezonde materialen, gezonde planeet en gezonde mensen leveren gezonde terugverdienmodellen en gezonde medewerkersproductiviteit. Levend groen speelt hier niet alleen een rol bij de aankleding en de kleur, maar heeft ook daadwerkelijk een plek als het gaat over gezondheid. Circulair bouwen, cradle to cradle, de blauwe economie. Iedereen heeft het erover, maar waar gaat het precies over en vooral, gaat het al over iets waar gewone ondernemers in de bouwketen iets mee kunnen? Is het vooral nog iets voor de verre voorlopers of gaat het al over ieders dagelijkse praktijk? En wat kan de rol van levend groen daadwerkelijk zijn? Wat moeten groene ondernemers en architecten hierover weten?

Buildin’green wordt georganiseerd door Into Green, een structureel samenwerkingsverband van VHG en VGB, twee groene brancheverenigingen. Elk jaar maakt dit congres de verbinding tussen de groene ondernemers en de architecten, projectontwikkelaars en opdrachtgevers. Want het nieuwe bouwen gaat heel vanzelfsprekend ook steeds meer over de toepassing van levend groen. Zowel bij de welzijnsaspecten (biofiel design) als het verbeteren van de luchtkwaliteit wordt groen steeds vaker serieus toegepast.

Vandaar dat Buildin’green dé twee circulaire icoonprojecten van het afgelopen jaar bij elkaar brengt. In allebei speelde levend groen een serieuze rol:

* het nieuwe stadskantoor van Venlo, het ontwerp en de bouw is geïnspireerd door de cradle to cradle principes en toegelicht door Michel Weijers en Bas van de Westerlo van het C2C Expolab, architect Hans Goverde van Kraaijvanger Architecten en Hans van Cooten van Mostert De Winter,

* het nieuwe kantoor van Liander in Duiven ontworpen door en volgens de cradle to cradle theorie en het materialenpaspoort van Thomas Rau.

Dagvoorzitter is bouwinnovator Atto Harsta, zelf een expert op het gebied van duurzaam ontwikkelen van gebouwen. Hij kent beide heel verschillend opgezette maar even duurzame gebouwen goed en stelt dat dit de gelegenheid is om je in één keer bij te laten praten over de laatste stand van zaken als het om circulair en groen bouwen gaat. Buildin’green is een initiatief van Into Green, VHG, VGB, EILO, BNA en Stadswerk.

Inschrijven congres

Het congres vindt plaats op 2 februari 2017. De middag begint om 13.00 en eindigt om 17.30 uur. Er zijn vijf sprekers, een rondleiding en een prijsuitreiking. Ben je lid van VHG, VGB, EILO, Stadswerk of BNA dan ontvang je een korting van 20% op de reguliere entreeprijs. Je betaalt dan dus € 40,- in plaats van € 50,- exclusief 21% btw. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, drankjes en alle hapjes. Schrijf je in op de site.