Op ontdekkingstocht in Paleis Het Loo

Van 25 februari tot en met 5 maart is er voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar weer een ‘Paleisreis’. De kinderen komen onder leiding van een speciale gids alles te weten over ridders, ridderorden en de ‘lintjes van de koning’ en gaan aan de slag met het maken van een eigen lintje. Deelname aan de Paleisreis is gratis, kinderen hebben alleen een geldig entreeticket nodig. Aanmelden kan via de site of ter plekke indien er nog plaatsen beschikbaar zijn. Er zijn in deze vakantieweek ook veel andere kinderactiviteiten. In het paleis kan een spannend avontuur worden beleefd met ‘Willem Nul’, het paleisspook van de kinderaudiotour. Daarnaast zijn er voor diverse leeftijden speurtochten met de koninklijke honden Hector, Cricket en Antoinette.

Buiten is Speelpaleis Het Loo de plek om te klimmen, klauteren en glijden. Voor een lunch of tussendoortje is er op Paleis Het Loo genoeg lekkers, zoals de speciale high tea voor kinderen, de kindermenukaart in restaurant Balzaal of de kinderlunchbox in de Prins Hendrik Garage. Klik hier voor meer informatie.