In Het Nationale Park De Hoge Veluwe vindt tussen 19 augustus en 3 september de tweede editie van het Open Nederlands Kampioenschap Natuurfotografie plaats. Het NK is toegankelijk voor zowel professionele fotografen als amateurs, en wordt georganiseerd door Natuurfotografie.nl.

Twee categorieën

Het NK heeft twee verschillende categorieën: amateurs en professionals. Professionals zijn fotografen met een KVK inschrijving, of die zijn aangesloten bij een gespecialiseerde beeldbank voor natuurfotografie. De locatie, het tijdstip en de omstandigheden zijn voor elke deelnemer gelijk – wat zorgt voor een eerlijke vergelijking van de vaardigheden van de deelnemende fotografen. Binnen elke categorie wordt er een Nederlands Kampioen, een runner-up en een derde plaats gekozen. Per categorie is een uitgebreid reglement; te downloaden via https://www.natuurfotografie.nl/nk/.

Opzet

Elke deelnemer dient vier foto’s in, die samen het portfolio vormen. Dit portfolio bestaat uit één landschapsfoto, één macrofoto, één wildlifefoto en één abstracte foto. In de reglementen staat omschreven wat hieronder wordt verstaan.

Professionals hebben 16 uur de tijd tussen 2 september 2017 14:00 uur en 3 september 12.00 uur, om binnen een afgebakend gebied de foto’s te maken. De camera’s worden verzegeld en na afloop dienen de deelnemers hun foto’s in. Amateurs krijgen iets meer tijd; binnen een periode van twaalf dagen, namelijk van 19 augustus tot en met 30 augustus, krijgen zij gelegenheid om in hetzelfde gebied de 4 foto’s te maken. Zij uploaden de foto’s op de website van de organisatie. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen. De prijswinnaars worden op 3 september rond 16.00 uur tijdens de Veluwse Fotodag bekend gemaakt.

De blauwe flits

De winnaars mogen de titel Nederlands Kampioen Natuurfotografie dragen tot de eerstvolgende editie van het NK, en ontvangen de wisseltrofee “De blauwe flits”. Naast de titel en de trofee zijn er prijzen die variëren in waarde tussen € 1.000 en € 100.

Jury

De jury van het Open Nederlands Kampioenschap Natuurfotografie 2017 bestaat uit natuurfotografen Geurt Besselink en Bob Luijks en boswachter Henk Ruseler.

Inschrijving

Deelnemers dienen zich van te voren in te schrijven via https://www.natuurfotografie.nl/nk/. Aan deelname zijn kosten verbonden en het aantal deelnemers is gelimiteerd. Inschrijven kan tot en met woensdag 30 augustus.

foto: Jan Vermeer