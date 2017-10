Roompot Vakanties en ORTEC gaan meerjarige samenwerking aan

Recent tekenden Jurgen van Cutsem, CEO Roompot Vakanties, en Michael van Duijn, CEO ORTEC, een meerjarige samenwerkingsovereenkomst. De twee partijen gaan samenwerken om met behulp van een geavanceerde Revenue Management oplossing het rendement voor de ruim 17.000 Roompot accommodaties te optimaliseren.

Roompot haalt met ORTEC een bewezen partner in huis die gespecialiseerd is in de optimalisatie van bedrijfsprocessen met behulp van wiskundige modellen en technologie. Door toepassing van geavanceerde data analytics, betere klantsegmentatie, accurate voorspelling van de klantvraag en geoptimaliseerde prijsstelling gaat Roompot een kwaliteitsslag maken richting een volledig online- en data-gedreven organisatie. Tegelijkertijd zullen de Revenue Management processen bij Roompot sterk vereenvoudigen, zodat de efficiëntie en het rendement toe zullen nemen en Roompot haar prijzen beter en geautomatiseerd kan afstemmen op marktomstandigheden. ORTEC levert zowel kennis, wiskundige modellen als software binnen het partnership. Michael van Duijn, CEO van ORTEC: "Wij zijn erg blij dat een gevestigd bedrijf als Roompot voor ons als partner heeft gekozen. Met onze passie voor wiskunde hebben wij al veel bedrijven in de leisure sector mogen helpen hun bedrijfsprocessen te verbeteren om zo klantgerichter te worden en een hoger rendement te halen. Wij kijken er dan ook naar uit om Roompot te helpen hun doelstellingen te behalen en een bijdrage te kunnen leveren om van Roompot op een duurzame manier een data-gedreven organisatie te maken die klaar is voor de toekomst." Jurgen van Cutsem, CEO van Roompot Vakanties: "Naast efficiëntere processen en een verbetering van inkomsten vinden wij het vanzelfsprekend belangrijk dat onze medewerkers tevreden zijn. Met hulp van ORTEC verwachten wij dat we veel repeterende en tijdrovende werkzaamheden voor medewerkers kunnen automatiseren, zodat onze analisten kunnen focussen op de meest kritische zaken. Hierdoor wordt de werkdruk lager, het werk een stuk uitdagender en biedt het bovendien kansen voor persoonlijke ontwikkeling." De eerste fase van ORTEC's Revenue Management oplossing zal in Q1 van 2018 volledig geïmplementeerd zijn binnen de Roompot organisatie. Beide partijen zullen in ieder geval tot 2023 als partners blijven samenwerken om voortdurend verbeteringen door te voeren. Hierdoor is Roompot ook in de toekomst verzekerd van continue optimalisatie van de inkomsten uit de verhuur van de ruim 17.000 accommodaties die zij aanbieden in Nederland, België en Duitsland. ORTEC heeft al eerder Revenue Management oplossingen succesvol geïmplementeerd bij bedrijven in de luchtvaart, reis- en leisure business, maar ook in online retail.