UEFA Women’s EURO 2017 op ijzersterk gras

Van 16 juli tot en met 6 augustus vindt de UEFA Women’s EURO 2017 plaats in Nederland. De speelsteden zijn Breda, Deventer, Doetinchem, Enschede, Rotterdam, Tilburg en Utrecht. De zestien deelnemende landen spelen alle wedstrijden op natuurgras. In de meerderheid van deze stadions wordt de strijd aangegaan op het zeer sterke RPR (Regenerating Perennial Ryegrass) van Barenbrug.

IJzersterk gras

Het is niet voor niets dat RPR het hoofdingrediënt vormt voor het gros van de WEURO-wedstrijdvelden: RPR is uitlopervormend Engels raaigras dat ijzersterk en zelfherstellend is. Met RPR worden sterkte en snelheid voor het eerst in één soort gebonden. EURO 2017 wordt op 16 juli in Utrecht geopend met de poulewedstrijd tussen Nederland en Noorwegen. De finale is op 6 augustus in Enschede. Met zestien deelnemende landen wordt dit het grootste Europees voetbalkampioenschap voor vrouwen tot nu toe.