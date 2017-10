Vanaf 13 november elf weken Winter Efteling

De Efteling is jaarrond open. En van 13 november tot en met 31 januari verandert het park in een winterwereld vol twinkelende lichtjes, Vreugdevuren en besneeuwde dennenbomen. Elf weken lang zijn er speciale winterattracties zoals het vernieuwde IJspaleis, met o.a. een schaatsbaan en een speelplein vol springplezier. Alleen in deze periode kan er gelanglauft worden en hult het Sprookjesbos zich in winterse sferen. Aquanura, de grootste watershow van Europa, vormt tegen een diepblauwe hemel een spectaculaire afsluiting van het dagje Winter Efteling. Ook dit jaar wordt op 31 december het Oud & Nieuw feest in de Winter Efteling gevierd.

Vernieuwd overdekt IJspaleis

Deze Winter Efteling schaatsen bezoekers op een bevroren paleisvijver van de Sneeuwprinses en de Vuurprins. Kinderen klauteren en springen net als voorgaande jaren in het IJspaleis maar kunnen nu zelfs van binnen naar buiten glijden. De Sneeuwprinses en de Vuurprins zorgen er voor zang, dans en gezelligheid. Ook brengen ze met hun arrenslee dagelijks een muzikaal bezoek aan de Vreugdevuren in het park. In het Sprookjesbos is de wintervoorstelling van de parkshow Sprookjesboom te zien. Daarnaast kan men zo’n 400 meter langlaufen op Langlaufbaan ’t Hijgend Hert. Buiten de waterattracties zijn alle attracties open als de weersomstandigheden het toelaten.

Oudjaar vieren in de Winter Efteling

Ook dit jaar kun je Oudejaarsavond op sprookjesachtige wijze vieren in de Winter Efteling. Vanaf 19.00 uur zijn er live optredens op verschillende pleinen. De attracties blijven open tot middernacht, waarna het nieuwe jaar feestelijk wordt ingeluid met vuurwerk en bubbels. Er zijn speciale tickets voor Oudejaarsavond beschikbaar.

Praktische info

De Winter Efteling is elke dag open van maandag 13 november 2017 tot en met woensdag 31 januari 2018; op weekdagen van 11.00 tot 18.00 uur, en in het weekend van 11.00 tot 19.00 uur. Tijdens de kerstvakantie (van 23 december t/m 7 januari) is de Winter Efteling dagelijks open tot 20.00 uur. Op 31 december is het park open tot 18.00 uur. Wie Oudejaarsavond wil vieren in de Winter Efteling krijgt met een speciaal ticket toegang vanaf 19.00 uur. Het park blijft dan open tot 1.00 uur ‘s nachts. Alle info over de Winter Efteling: www.efteling.com/winterefteling.