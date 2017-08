Vlinders tellen vanuit tent of trekkershut

Kampeerders kunnen nu meehelpen om de vlinders in Nederland en Vlaanderen in kaart te brengen via de app Vlinder mee! Meer dan vijftig terreinen die zijn aangesloten bij Stichting De Groene Koepel zijn opgenomen als vlinderspotlocatie. Deze update is het resultaat van de samenwerking tussen Stichting De Groene Koepel en De Vlinderstichting, onder de noemer ‘Vlinders met vakantie’. Het monitoren van vlinders is belangrijk. Dankzij deze waarnemingen krijgt de Vlinderstichting meer kennis over vlinders, welke kan worden ingezet om vlinders te beschermen. Hoewel het de laatste jaren iets beter lijkt te gaan, hebben vlinders het nog steeds zwaar in Nederland en Vlaanderen. Bijna de helft van alle vlindersoorten gaat achteruit. De app Vlindermee is gratis te downloaden in de Istore en Google Play Store.

Vlindertuintjes

Naast de update van de app, hebben De Groene Koepel en De Vlinderstichting de handen ineen geslagen om de Natuurkampeerterreinen en Trekkershuttenlocaties vlindervriendelijker te maken, door de aanleg van vlindertuintjes. Onderzoek heeft uitgewezen dat met name het nectaraanbod de laatste decennia sterk is afgenomen. Niet alleen vlinders, maar ook bijen kunnen steeds minder voedsel vinden. Door vlindertuinen aan te leggen wordt het leefgebied voor vlinders aanzienlijk verbeterd. In de vlindertuintjes zijn die planten geplant waar de vlinders voedsel, warmte en beschutting kunnen vinden.

Nachtvlinderbelevenis

In het hoogseizoen organiseren Stichting De Groene koepel, De Vlinderstichting en Natuurpresentaties de zogenaamde ‘Nachtvlinderbelevenis’. Op diverse Natuurkampeerterreinen krijgen deelnemers eerst een presentatie waarna ze op een wit laken nachtvlinders kunnen bekijken. Deze avonden staan garant voor een bijzondere ervaring. Kijk hier voor een overzicht met data en locaties: http://www.natuurkampeerterreinen.nl/blog/2017/05/16/nachtvlinderbelevenis-2017/