﻿Titus Visser interim-directeur Nationale Raad Zwemveiligheid

Titus Visser is gestart als interim-directeur bij de Nationale Raad Zwemveiligheid. Hij volgde Evert-Jan Hulshof op die aan de slag gaat als directeur van Veilig Verkeer Nederland. Titus Visser heeft ruime ervaring met het managen en besturen van grote en kleine organisaties in het publieke en publiek/private domein en hij kent het werkveld en het samenspel van stakeholders bij overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Hij was onder meer directeur-bestuurder van de stichting NL Confidential, van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit en gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Renkum. Sinds 1 januari jl. werkt hij voor zichzelf als interim-manager. Voorzitter van de Nationale Raad Zwemveiligheid Marriët Mittendorff: ‘We zijn blij met de komst van Titus Visser. Hij is zeer gemotiveerd om met zijn brede ervaring en kennis de komende maanden een bijdrage te leveren aan onze missie ‘Heel Nederland Zwemveilig’. Hij krijgt tot eind van het jaar de belangrijke taak het ingezette beleid te continueren en te zorgen voor het voortzetten van de ontwikkeling van de organisatie’.

Het bestuur van de Nationale Raad Zwemveiligheid neemt tot het eind van 2019 de tijd om te komen tot structurele invulling van de directeurspositie. Klik hier voor informatie.