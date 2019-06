Innovatief, duurzaam alternatief voor de wegwerptent

De eerste ArchiTenten Challenge is gewonnen door Jasper Manders (31), bouwkundig ingenieur bij architectenbureau Cepezed. Hij mag zijn Inside out There-ontwerp nu gaan realiseren in samenspel met Karsten Tenten, om vervolgens een ereplek te krijgen op Lowlands, van 16 t/m 18 augustus. Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg: ‘Deze winnaar is een verrijking voor het festvalcampinglandschap: het is een innovatieve tent, die bovendien kan worden geconfigureerd tot een collectieve tent. Een duurzaam alternatief ook voor de vele wegwerptentjes die elk jaar op de camping worden achtergelaten.’

Over de winnende ArchiTent

De Inside out There is een razendsnel opblaasbare 2 persoons-festivaltent, die geen scheerlijnen heeft en nauwelijks haringen behoeft. Omdat de tent aan beide zijden open kan, zorgt de luchtcirculatie voor verkoeling. Ook fijn: je kunt er in liggen, zitten en staan. Bovendien is het mogelijk om een serie tentjes aan elkaar te schakelen zodat er een gemeenschappelijke binnenruimte ontstaat. Een dergelijke configuratie voor 10 personen (5 tenten) wordt nu gebouwd voor Lowlands.

Publieksfavoriet: Bending Bamboo

Uit maar liefst 66 ArchiTent-ontwerpideeën koos de vakjury eind april 3 finalisten. Zij mochten hun idee testen tijdens een workshop bij Karsten Tenten en een aangescherpt ontwerp aanleveren om de jury te overtuigen. Bernd de Groot (23), student Architectuur & Built Environment aan de Hanzehogeschool Groningen, tekende voor Bending Bamboo: een communitytent met een overdekt ‘binnenplein’ als hart van een vijftal rondom aangeschakelde tentjes. De jury vond zijn ontwerp een tweede plaats waard, bij het Lowlands-publiek was de Bending Bamboo de favoriet, met de helft van de ruim 1200 stemmen. Op de derde plaats eindigde Bart Meere (25), student Civiele Techniek aan de TU Delft, met de Trektent: door simpelweg aan een koord te trekken bolt het tentstokkenframe automatisch op tot een koepeltent. Jurylid en tentenbouwer (Karsten Tenten) Mark Takken had graag alle drie de ontwerpen gerealiseerd. ‘De Trektent vind ik zeer innovatief en verdient doorontwikkeling, en de Bending Bamboo is ook een zeer interessante, potentiële groepstent. Alle drie voegen zo echt iets compleet nieuws toe aan het bestaande aanbod in festivalcampingtenten.’ De winnaar en twee finalisten presenteren hun ontwerp tijdens de Architecture Now die BNA en Pakhuis de Zwijger organiseerden op 11 juni.

