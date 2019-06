Directie Eijsink verwelkomt CTO Hans Gringhuis

Het voorheen driekoppige directieteam van automatiseringsspecialist Eijsink is uitgebreid met een CTO. Hans Gringhuis wordt verantwoordelijk voor de inhouse softwareontwikkeling; Eijsink heeft meer dan 35 eigen developers in dienst. “Door de ontwikkeling van kassaleverancier naar totaaloplosser in automatisering is onze eigen softwareontwikkeling steeds meer het hart geworden van de organisatie. Daarom ontstond de behoefte aan een gespecialiseerde technisch directeur, om die groei te waarborgen en nog efficiënter vorm te geven”, aldus operationeel directeur Björn Nijhuis. Nijhuis legt uit dat Eijsink in de toekomst alleen maar meer focus op en groei in softwareontwikkeling verwacht. Eijsink zet al jaren in op high-end software en de ontwikkeling van totaaloplossingen met bijvoorbeeld de kassa, selfservice kiosk, keukenmanagement, QR-bestellen en webshop in één. “Flexibiliteit is de toekomst. Over een aantal jaren regelen we praktisch alles met de handzame smartdevices die we bij ons dragen. Die vrijheid geeft je de ruimte om door te ontwikkelen; software moet zich kunnen vormen naar je zaak, niet andersom. Daarom is ons inhouse ontwikkelde platform booq méér dan de slimste tabletkassa. Het is een multiplatform POS-systeem dat we steeds meer hardware- en besturingssysteem onafhankelijk maken.” Om de beoogde groei optimaal te faciliteren, zocht Eijsink iemand met veel ervaring in een stevige functie op het gebied van softwareontwikkeling. Iemand met het juiste gevoel bij haar oplossingen en met hart voor de zaak. Dat werd Hans Gringhuis, voormalig CTO van Luminis, een softwarebedrijf waar Eijsink al nauw mee samenwerkt. Gringhuis is jarenlang actief geweest als softwarearchitect en daarna als CTO, vooral gericht op het realiseren van exponentiële groeistrategieën en nieuwe proposities. “Relevant zijn en echt iets toevoegen, dat vind ik belangrijk.” Gringhuis ziet daarbij niet alleen de waarde van software en data maar vooral ook het belang van het menselijk aspect. “Ik zie bij Eijsink veel kansen. Allereerst vanwege het perspectief dat haar aanpak en oplossingen bieden, maar ook vanwege de betrokkenheid en de persoonlijke aanpak die hier in het DNA zitten. Daarmee maak je het verschil.” Björn Nijhuis, Ferenc Birkenhäger (algemeen directeur) en René Eijsink (commercieel directeur) zijn erg blij met de komst van Gringhuis. “Een logische stap in het groeitraject van ons platform booq. Als trendsetter willen we dat tempo er ook inhouden”, licht Nijhuis toe. “Met Hans zetten we nóg gerichter koers op de ideale combinatie van de service van offline en de flexibiliteit van online. We zijn trots dat hij ons directieteam komt versterken.”

foto: Directie Eijsink v.l.n.r. René Eijsink, Björn Nijhuis, Ferenc Birkenhäger en Hans Gringhuis