Met het boek ‘De Waterkaart Verklaard’ wordt het besef dat we de Nederlandse vaarmogelijkheden eigenlijk cadeau hebben gekregen van alle generaties voor ons vergroot. Zelden werd een vaarroute speciaal voor de pleziervaart gemaakt. Natuurlijke rivieren, de omlegging daarvan, trekvaarten, turfwinning, zand- en grindwinning, kanalen voor beroepsvaart en veiligheid zorgden samen voor de meest veelzijdige waterkaart van de wereld. Met Nederlandse inventiviteit werden ze aan elkaar geknoopt tot een samenhangend netwerk van recreatieve vaarwegen waar we gebruik van kunnen maken. Ook havens zijn zelden gemaakt als recreatiehaven, maar kennen een verleden in de visserij, veerdiensten, overslag, rivieromlegging, deltawerken, landbouw of sluiscomplexen. De watersport heeft de ruimte dankbaar in gebruik genomen. Het boek is een uitgave van Rob Vrolijks, die daarmee zijn 25-jarig jubileum viert als zelfstandig adviseur in de waterrecreatie. Het boek rafelt als het ware de waterkaart in tien lagen uit elkaar en zoekt de oorsprong van een vaarweg. Niet als feitelijk geschiedenisboek dat volledig wil zijn, maar vooral als bijdrage aan het besef dat je met de ingrepen van nu de vaarkaart van de toekomst kunt bepalen. Het boek telt 76 pagina’s, is uitgevoerd op A4 formaat met harde kaft. Het is rijk geïllustreerd met kaarten en foto’s van de verschillende typen vaarwegen en havens.

Klik hier voor informatie over bestellen en een preview.