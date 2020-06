Attractie- & Vakantiepark Slagharen opent tijdens verjaardagsweekend

Gasten kunnen weer genieten van Attractie- & Vakantiepark Slagharen. Vrijdag 29 mei zijn de eerste gasten van het vakantiepark verwelkomd en vanaf 30 mei kunnen dag- en verblijfsgasten weer samen genieten van het attractiepark. Het Pinksterweekend in 2020 is hiermee extra feestelijk ingeluid, het staat namelijk in het teken van de verjaardag van het park, dat in 1963 tijdens Pinksteren de poort voor de allereerste keer opende. Eerst organiseerde Slagharen een testdag voor de medewerkers en huisgenoten. Uit de uitslag van de enquête is op te maken dat de maatregelen prima zijn ontvangen en er een vriendelijke sfeer heerste. De laatste puntjes zijn de afgelopen etmalen op de ï gezet en hiermee is volmondig vertrouwen uitgesproken op een geslaagde start van seizoen 2020. Samen met de medewerkers is getoost op het feestelijke openingsweekend, wat tegelijk een extra speciaal moment kenmerkt, de 57e verjaardag van het Park. ‘Op deze manier stellen wij onze teams in staat als eerste de nieuwe maatregelen eigen te maken en tijdens het gehele weekend met onze gasten te vieren dat we weer open zijn’, aldus Dave Storm, General Manager.

De afgelopen maanden konden wij niet wachten om onze eerste gasten weer te mogen verwelkomen voor nieuwe, veilige Wild-West avonturen, en dat is nu een feit. Het protocol ‘Veilig Samen Uit’, opgesteld door brancheverenigingen Club van Elf en de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen heeft als leidraad gediend voor een vernieuwde openingsaanpak. De gemeente Hardenberg en de veiligheidsregio IJssellanden hebben hierop akkoord gegeven voor respectievelijk het attractie-, vakantie- en waterpark van Slagharen. Er is hard gewerkt om het park voor te bereiden op het ‘nieuwe normaal’, waar plezier voorop blijft staan. Samen uit, is zeker nu een welkome afwisseling. Een belangrijke wijziging is dat al onze gasten, niet alleen de vakantieparkgasten, maar ook de daggasten worden opgeroepen het bezoek op datum online te reserveren.