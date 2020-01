Branchevereniging VHG luidt jubileumjaar feestelijk in

Meer dan 300 groenprofessionals waren naar de Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg gekomen om de traditionele nieuwjaarslunch van Branchevereniging VHG bij te wonen. Een bijzonder feestelijke bijeenkomst, want VHG viert dit jaar haar 100-jarige bestaan.

VHG-directeur Egbert Roozen feliciteerde de aanwezige leden met het jubileum van hun branchevereniging en stelde vast dat de doelstellingen van weleer nog altijd actueel zijn: samen professionaliteit uitdragen, samen werken aan een goede arbeidsvoorwaarden en goed groen onderwijs. “Kijk waar we vandaag staan. Onze sector doet er toe, met alle groene oplossingen die we bieden voor maatschappelijke problemen. Wees trots op wat je doet en laat het zien!”, aldus zijn boodschap. Er werd niet alleen teruggeblikt, maar ook vooruit: Roozen kondigde voor dit feestjaar een speciale actie aan voor de leden in het kader van de Nationale Zaaidag, een nieuwe handleiding over groen in de openbare ruimte én een feestelijk gala met de uitreikingen van de Jaar-competities.

Trends

Trendwatcher Adjiedj Bakas gaf een inkijkje in de trends voor de toekomst. Bakas voorziet veel veranderingen in dit Chinese jaar van de rat. Het kabinet zal de stagnerende woningmarkt vlot gaan trekken door oplossingen voor de PFAS- en stikstofcrisis te treffen. Er zullen meer huizen worden gebouwd, met minder grote tuinen. Kansen voor de groensector zijn er in de gezondheidszorg, in ‘smart homes’ en in de openbare ruimte, wanneer bijvoorbeeld slimme garages met parkeerrobots ondergronds kunnen worden gerealiseerd.

Bakas drukte de ondernemers op het hart de trends te benutten. “Ik ben ervan overtuigd dat jullie dat kunnen. Jullie doen dat immers al 100 jaar.” De beweging van De Levende Tuin heeft er weer een partner bij. Tijdens de lunchbijeenkomst ondertekende Tamara van Dijk van Het Groene Loket het manifest. Deze organisatie helpt bewoners bij het vergroenen, verkoelen en regenbestendig maken van hun leefomgeving en begeleidt en verbindt bewoners met gemeenten en groenprofessionals. Hiermee telt de beweging nu 15 coalitiepartners die zich actief inzetten voor realiseren van levende tuinen (en andere buitenruimten). De ledenwerfactie die VHG het afgelopen jaar heeft gevoerd, leverde 26 nieuwe leden op, waarvan een aantal in Hardenberg aanwezig was. Zij kregen het VHG-schildje overhandigd, waarmee zij met trots hun lidmaatschap toonbaar kunnen maken.

Nationale Wedstrijd Tuinaanleg

Tijdens de Groene Sector Vakbeurs vinden ook de kwalificatierondes plaats voor de Nationale Wedstrijd Tuinaanleg. De deelnemers leggen in drie dagen een geveltuin aan. De winnaars van deze rondes doen in februari mee in de finale tijdens TuinIdee.