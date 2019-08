De beste last-minutes van deze zomer gaan naar Tilburg

Ticket to Tilburg laat de wereld elke maand het beste van Tilburg zien. Augustus staat in het teken van de mooiste vakantiebestemmingen. Want terwijl een groot deel van Nederland verre oorden opzoekt, is er voor alle thuisblijvers, kunstliefhebbers, dagjesmensen en avonturiers de komende weken van alles te doen in Tilburg. Zo heeft de stad een weekend lang openbare kunst en cityhacks in de binnenstad op het programma staan tijdens Kaapstad. Maar ook de Redhead Days, hét internationale festival voor roodharigen waar zo’n 40.000 mensen op af komen. Wie liever de rust opzoekt kan terecht in park De Oude Warande, waar voor de tiende keer sculpturenroute Lustwarande te vinden is. Voor het hele gezin is een bezoek aan Safaripark Beekse Bergen aan te raden. De ‘summer of Africa’ in het park net buiten Tilburg brengt Afrikaanse sferen naar Nederland.

Drie dagen lang kunst op straat tijdens Kaapstad

Na een succesvolle eerste editie in 2018 wordt de Tilburgse binnenstad dit jaar op 9, 10 en 11 augustus opnieuw ‘gekaapt’ door een groep kunstenaars tijdens Kaapstad. 25 kunstenaars uit 9 landen presenteren allerlei interactieve City Hacks en Art Take-overs in de driehoek Piusplein, Heuvelplein en Pieter Vreedeplein. Het driedaagse kunstevenement is gratis toegankelijk. Een van de artistiek leiders Sander van Bussel: “Tijdens Kaapstad bevragen we de wereld zoals we deze kennen. We porren en prikken, keren zaken om en kijken naar de stad alsof we haar voor het eerst zien. We bevechten vastgeroeste ideeën met onze eigen wapens: creativiteit en verwondering. En we nodigen iedereen uit om te kijken, te spelen en zich eventjes uit het alledaagse te laten halen.”

40.000 roodharigen nemen stad over tijdens de Redhead Days

Naast de overname door Kaapstad vindt er nog een take-over plaats in augustus. Vrijdagavond 23 tot en met zondagavond 25 augustus staan in het teken van de Redhead Days. Met ruim 40.000 bezoekers uit meer dan 80 landen zijn de Redhead Days het grootste internationale festival voor roodharigen en fans. Op dit gratis evenement kunnen bezoekers – ook niet-roodharigen – terecht voor allerlei activiteiten voor jong en oud. Denk aan foodtrucks, fotoshoots, muziek en speciale ‘Redhead Challenges’.

Buitenexpositie Lustwarande viert tienjarig jubileum

Voor de tiende keer op rij is park De Oude Warande dit jaar dé kunstzinnige hotspot voor mijmeraars, kunstliefhebbers en wandelaars. Verspreid over het park vinden bezoekers tijdens Lustwarande sculpturen van 25 kunstenaars. De beelden staan door elkaar langs de gratis wandelroutes opgesteld om bezoekers voortdurend te verrassen. Lustwarande 2019 heeft de naam ‘Delirious’ meegekregen. Omdat het een jubileumeditie betreft is flink uitgepakt met kunstwerken van artiesten uit onder andere Nederland, Zweden, Zwitserland, Zuid-Afrika, Verenigde Staten en Duitsland. Voorgaande edities trok Lustwarande gemiddeld zo’n 100.000 bezoekers.

Laatste weekend ‘summer of Africa’ in Safaripark Beekse Bergen

Tijdens de zomerperiode is Safaripark Beekse Bergen in Afrikaanse sferen. Nog tot en met zondag 11 augustus is het park geopend tot 20.00u zodat bezoekers langer kunnen genieten van safari’s, speciaal entertainment, een aangepast horeca-aanbod en allerlei andere bijzondere activiteiten. Nog snel op zoek gaan naar de ‘big 5’? Het kan net buiten Tilburg in Hilvarenbeek.