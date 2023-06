De meivakantie en goed getraind animatiepersoneel

De populariteit van de meivakantie in Nederland als periode om op vakantie te gaan, neemt steeds verder toe. Steeds meer scholen houden de deuren al een week langer gesloten dan wordt voorgeschreven. De meivakantie – ook wel bekend als de tulpenvakantie – is een vakantieperiode, waarop campings en vakantieparken in Nederland goed kunnen inspelen en die erg interessant is.

Volgens de officiële communicatie van de overheid viel de meivakantie dit jaar in de week van 29 april tot en met 7 mei, maar veel scholen in Nederland kiezen er inmiddels voor om er een extra vrije week vooraan te plakken. De reisbranche in Nederland pleit er daarom ook voor om van deze vakantie officieel een veertiendaagse vakantie te maken. Dat zegt directeur Frank Oostdam van reiskoepel ANVR. “Maak dat gewoon de standaard.”

“Op deze manier valt ook Koningsdag (een officiële feestdag) in de meivakantie en kost het werkende ouders niet zoveel dagen om vrij te nemen.” Volgens de ANVR zou de zomervakantie dan wel wat korter kunnen. Dit is nu zes weken en men pleit dan voor in totaal vijf weken.

In Nederland geldt de meivakantie voor alle regio’s. De zomervakantie is verdeeld, waarbij noord, midden en zuid verspreid op vakantie gaan. Oorspronkelijk was dit bedoeld om de vakantiedrukte te spreiden.

In gesprek met Nederlandse vakantieparken en campings, hoor ik dat ze al langer rekening houden met een meivakantie van twee weken. “Met een officiële week en niet-officiële week”, zegt Alessandro van de Loo van Papillon Country Resort in Denekamp – een van de leading campings in Nederland. “Omdat sommige scholen die tweede week ook vrij geven en de ouders dan ook vrij nemen.”

Bovendien sluit de meivakantie goed aan op de Duitse paasvakantie. Op deze manier is het een goede kans om je schouderseizoen beter te vullen en de verschillende Europese vakanties op elkaar aan te sluiten voor een optimale bezetting.

Mijn tip voor de campingeigenaren is om je nog meer te richten op deze periode. “Het is een extreem gewilde periode.” Volgens Oostdam van de ANVR komt dat omdat de kerstvakantie lang geleden was. “En de zomervakantie nog ver weg is.” Hetzelfde geldt voorlopig ook nog voor het zomerweer in Nederland.

Tot slot nog een tip voor het hoogseizoen: het is van fundamenteel belang om ook in de service op de camping tijdens de vakantieperiodes goed getraind animatiepersoneel in dienst te nemen. Bij het animatieprogramma is het voor ouders (en kinderen) geruststellend als er een goed animatieteam werkt. Animatie op de camping is al lang niet meer ‘knippen en plakken’ in de miniclub. Het is dus niet iets dat je er zo even naast doet. Liever iemand die een training heeft gevolgd en die begeleid wordt door specialisten. Hiermee verhoog je het serviceniveau van je camping. Denk daarbij ook aan je internationale gast en zorg dat je team Duits en Engels beheerst. Heb je zelf niet de tijd of de kennis om dit te doen? Besteed de zoektocht uit. Goedkoop is echt duurkoop in dit geval.