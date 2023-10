De rust na de storm van het hoogseizoen: Een uitgelezen kans om terug te gaan naar de basis

Na maanden van hectische drukte, ontelbare vragen van gasten en een aaneenschakeling van taken, is het hoogseizoen eindelijk voorbij. Misschien voel je nu een beetje zoals ik, de vader van drie jonge dochters van 7, 5 en 1 jaar. Voor mij betekent het einde van de zomervakantie en de start van het nieuwe schooljaar een terugkeer naar een georganiseerder leven. Rust, reinheid en regelmaat zijn nu de sleutelwoorden thuis. Hierbij nodig ik je uit om dit moment van rust te gebruiken om ook jouw campingonderneming weer ’terug naar de basis’ te brengen.

Focus op wat echt telt: De essentie van je onderneming

Een van de grootste voordelen van een rustigere periode is dat het ruimte biedt voor reflectie. Na een zomer waarin de focus vooral lag op operationele uitdagingen en het blussen van kleine en grote brandjes, is dit hét moment om stil te staan bij wat jouw camping zo speciaal maakt. Is het de idyllische locatie? De unieke activiteiten? Of misschien wel de sfeer die zo onmiskenbaar ‘jouw camping’ is? Als je dit scherp hebt, kun je ook veel gerichter je investeringen plannen. Waar moeten de budgetten naartoe om het unieke karakter van jouw onderneming nog beter naar voren te brengen? Wat kan er beter, en wat kan er zelfs weg om ruimte te maken voor wat écht telt?

Het belang van goede software: Maak het jezelf en je team makkelijker

In de zoektocht naar efficiëntie en effectiviteit, kan de juiste software een belangrijke rol spelen. Neem nu het softwarepakket Recreatheek. Dit is niet zomaar een tool; het is een totaaloplossing die het mogelijk maakt om op een efficiënte manier je animatieprogramma’s te beheren en tegelijkertijd een soepel systeem voor online reserveringen aanbiedt.

Dit soort systemen is goud waard, vooral in een tijd waarin personeelstekort een serieus probleem is. Het kost namelijk veel tijd en energie om continu een vinger aan de pols te houden bij verschillende onderdelen van je onderneming. Software die een deel van dit werk kan automatiseren, zorgt ervoor dat jij en je medewerkers zich kunnen richten op andere belangrijke aspecten van de bedrijfsvoering.

Ik heb dit zelf ervaren in mijn eigen gezinsleven. Met drie jonge dochters is een strak schema en goede organisatie geen luxe, maar een noodzaak. Die organisatie zorgt er niet alleen voor dat alles op rolletjes loopt, maar geeft me ook de gelegenheid om meer quality time met mijn gezin door te brengen. Dat is niet alleen fijn voor mij, maar ook voor mijn dochters, die baat hebben bij een beetje structuur en voorspelbaarheid in hun leven.

Terug naar de basis: Wat betekent dit concreet?

‘Terug naar de basis’ is niet hetzelfde als teruggaan in de tijd of het radicaal wegsnijden van zaken. Integendeel, het is een heroriëntatie op de fundamenten van je camping en een heroverweging van de activiteiten die daar wel of niet aan bijdragen. Welke services en activiteiten voegen echt iets toe aan de ervaring van de gast en welke zijn meer ‘ruis’ dan werkelijke waarde? Door te focussen op de kern, kun je betere keuzes maken en zowel je gasten als jezelf een betere ervaring bieden.

De kracht van eenvoud en focus

Het gaat uiteindelijk allemaal om het leveren van een kwalitatief hoogstaande en memorabele ervaring voor je gasten. En dat begint met eenvoud en focus. Eenvoud in de operatie en focus op de elementen die de gasten het meest waarderen. Dat betekent niet dat er geen ruimte is voor innovatie of nieuwe dingen, maar wel dat deze in lijn moeten zijn met de kernwaarden en -activiteiten van jouw onderneming.

Een uitnodiging om verder te praten

Mocht dit alles je aan het denken hebben gezet, dan nodig ik je van harte uit om verder van gedachten te wisselen. Laten we de kans grijpen om dit te doen op de Recreatie Vakbeurs in Hardenberg, komende november. Ik kijk ernaar uit om daar, tussen alle stands en presentaties door, even stil te staan bij de fundamentele vraagstukken die ons beiden bezighouden: hoe kunnen we onze bedrijven beter, efficiënter en meer gefocust maken, zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen?

Ik hoop je daar te ontmoeten.

Richard Trotse vader van drie