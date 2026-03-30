Digitale toegankelijkheid: overheid zet de standaard, e-commerce en travel missen de aansluiting

Hoewel het internet een onmisbaar onderdeel van ons dagelijks leven is, is de digitale wereld voor miljoenen Nederlanders met een beperking nog steeds niet volledig toegankelijk. Uit onderzoek van Eye-Able naar ruim 250 toonaangevende Nederlandse websites blijkt dat de overheid het voortouw neemt met een gemiddelde indexscore van 84.32. De sectoren e-commerce (55.28) en reizen & toerisme (54.73) vormen de achterhoede en missen hierdoor de aansluiting met een grote groep consumenten.

Overheid en publieke sector zetten de standaard

De overheidssector scoort veruit het best op het gebied van digitale toegankelijkheid. Websites van instellingen zoals het UWV (de hoogst scorende website in het onderzoek), de GGD en diverse ministeries laten zien dat een bewuste focus op structuur, contrast en toetsenbordbediening loont. Waar commerciële partijen vaak kiezen voor complexe designs met bewegende elementen, houdt de overheid het bewust overzichtelijk om te voldoen aan de Europese webtoegankelijkheidsrichtlijn.

Na de overheid volgen de sectoren onderwijs (76.06) en politiek (73.83). Onderwijsinstellingen tonen een hoge mate van bewustwording, gedreven door de noodzaak dat studiemateriaal en online leeromgevingen voor álle studenten beschikbaar moeten zijn. Ook de politieke sector begrijpt dat volksvertegenwoordiging begint bij digitale bereikbaarheid voor iedereen.

Middenmoot: Zorg en Financiën

De zorgsector (72.45) en de financiële sector (73.33) bevinden zich in de subtop. Ziekenhuizen laten hierbij zien dat een modern design en uitstekende toegankelijkheid (met uitschieters boven de 90) hand in hand kunnen gaan. Voor banken en verzekeraars is toegankelijkheid niet alleen een juridische, maar ook een morele verplichting; patiënten en klanten moeten immers ongehinderd hun medische of financiële zaken kunnen beheren.

Commerciële achterblijvers laten kansen liggen

Aan de onderkant van de ranking bevinden zich de sectoren die juist het meest afhankelijk zijn van online conversie. E-commerce (55.28) en reizen & toerisme (54.73) scoren opvallend laag. Dynamische content zoals productvideo’s, complexe filtermenu’s en interactieve boekingssystemen vormen vaak onoverkomelijke hindernissen voor mensen met een beperking.

Verschillen binnen media en sport

De media- (64.91) en sportsector (64.03) laten een wisselend beeld zien. Hoewel sommige organisaties, zoals de KNLTB, ruim boven de 80 scoren, blijven anderen steken onder de 50. De complexiteit van livestreams, advertentiefeeds en ticketingsystemen maakt het voor deze sectoren een uitdaging om een stabiele basis voor digitale inclusiviteit te leggen.

