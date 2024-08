Disney schiet werf in nood te hulp met reuzenorder voor cruiseschepen

Het Amerikaanse concern Disney reikt de noodlijdende Duitse scheepsbouwer Meyer de helpende hand door vier nieuwe cruiseschepen te bestellen. Met de opdracht, die beide bedrijven maandag bekendmaakten, heeft de werf tot 2031 werk en groeit de waarde van Meyers orderportefeuille naar €11 mrd.

Hoeveel Disney precies betaalt voor de schepen, hebben de twee ondernemingen niet bekendgemaakt. Het laatste schip dat Meyer aan het Amerikaanse concern afleverde, de in 2022 afgebouwde Disney Wish, kostte €900 mln.

De landelijke overheid en de deelstaat Nedersaksen onderhandelen al geruime tijd met Meyer over een steunpakket. Volgende maand hopen de scheepsbouwer en de overheden een akkoord te bereiken over een borgstelling, waarmee Meyer nieuwe financiering kan aantrekken. De nieuwe order van Disney geldt daarom als een grote opsteker voor de werf.

Meyer bouwt op dit moment aan twee cruiseschepen voor Disney, de Treasure en de Destiny. De eerste moet nog dit jaar van stapel lopen, de tweede volgend jaar. Maar over de aflevering van de schepen viel een schaduw vanwege de financieringsproblemen bij de scheepsbouwer. Het bedrijf heeft tot eind 2027 €2,75 mrd aan vers kapitaal nodig. In november moet Meyer een banklening van €550 mln terugbetalen,

Meyer kwam in de problemen door de coronacrisis. Doorgaans ontvangt de werf bij begin van een opdracht een vijfde van de koopsom, en volgt de rest bij aflevering. Door de pandemie stelden rederijen leveranties van nieuwe schepen evenwel uit, terwijl de kosten bij de Duitse scheepsbouwer doorliepen.



Bij de persverklaring over de deal met Disney valt de prominente rol van oprichter Bernard Meyer (76) op. Hij gaf eind augustus 2023 de dagelijkse bedrijfsleiding juist over aan Bernd Eikens, terwijl bedrijfssaneerder Ralph Schmitz bij Meyer aan de slag ging om een reorganisatieplan op te stellen. Consultant Deloitte kwam eind juli met een positieve beoordeling van dat plan.

In het plan staat Meyer drie tot vier jaar nodig heeft voor een ingrijpende herstructurering. De scheepsbouwer kan ‘een driecijferig miljoenenbedrag in de lagere regionen’ besparen door bedrijfsprocessen te moderniseren en zijn structuur te vereenvoudigen, zo stelt het bedrijf zelf. De regionale krant Ostfriesenzeitung meldde eerder dat saneerder Schmitz door Meyers verouderde boekhoudsysteem moeite had om aan actuele financiële data te komen.

