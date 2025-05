‘Eén op drie Nederlanders kan niet op vakantie zonder vakantiegeld’

Vakantiegeld voelt voor de één als een startsein om de koffers te pakken, terwijl het voor de ander vooral een rekensom is: eerst de vaste lasten, dan zwemles, en hopelijk nog een dagje uit. Je ziet een stille tweedeling: voor sommigen is vakantiegeld een luxe extraatje, voor anderen is het pure noodzaak om er überhaupt even tussenuit te kunnen. Dat blijkt uit eigen onderzoek van dé VakantieDiscounter onder 1700 respondenten.

Een derde van de Nederlanders zegt: zonder vakantiegeld geen vakantie. En dat raakt aan iets fundamenteels. Even weg uit de dagelijkse sleur, samen herinneringen maken, ruimte in je hoofd. Dat is geen overbodige luxe, maar bijna een basisbehoefte. Van een vakantie kunnen genieten draagt bij aan het welzijn, doordat je kunt opladen en fijne herinneringen kunt maken met dierbaren.

Tegelijkertijd zie je dat vakantiegeld steeds vaker wordt gebruikt voor iets anders: sparen, een nieuwe wasmachine of simpelweg om rond te komen. Jongeren zetten het opzij voor een rijbewijs, alleenstaande ouders besteden het aan kinderschoenen of sportkampen, stellen zonder kinderen laten het vaak opgaan in hun spaarpot. Gelukkig leidt dat verschil in wensen zelden tot ruzie: in vier van de vijf huishoudens wordt samen besloten wat er met het geld gebeurt. Maar juist omdat niet iedereen dezelfde zorgen of dromen heeft, is het belangrijk om het gesprek ruim van tevoren te voeren. Stel, jij denkt aan Barcelona, maar je partner maakt zich zorgen over de cv-ketel die kraakt; dan is het fijn als je dat op tijd van elkaar weet. Als mensen eerlijk zeggen wat ze nodig hebben, hopen en kunnen missen, ontstaat ruimte voor het maken van een plan dat werkt voor iedereen.

Dit is een expertquote van Laura van Vlaanderen, dé VakantieDiscounter.