Europa-Park heeft zesde themahotel in gebruik genomen

Hotelgasten van het nieuwste Europa-Park hotel krijgen het gevoel dat ze terechtgekomen zijn in de bekende film Night at the museum. Hotel ‘Krønasår’ is namelijk vormgegeven als een natuurhistorisch museum waar niet alleen plaats is voor 1.300 overnachtingsgasten, maar waar ook historische vondsten van de Adventure Club of Europe tentoongesteld worden. Het Scandinavisch gethematiseerd hotel telt daarnaast enkele bijzondere restaurants en bars. Enkele dagen voor de opening op 31 mei ontving Krønasår – The Museum Hotel de classificatie viersterren superior.

Op een steenworp afstand van Europa-Park wordt nog hard gewerkt aan waterpark Rulantica. Eind november zal dit tweede park openen. In dit project ter grootte van 63 voetbalvelden is plaats ingeruimd voor het zesde themahotel Krønåsar. Reeds op 31 mei kon dit zeven verdiepingen tellende hotel de deuren openen. In het hotel draait alles om de legende van het verzonken eiland Rulantica. Alles wat te maken heeft met de ontdekkingsreizen en zoektochten naar dit eiland wordt door de Adventure Club of Europe hier tentoongesteld. Ontdekkers en avonturiers zullen zich er helemaal thuis voelen. Ze worden in de lobby verwelkomd door het grootste artefact; het skelet van zeeslang Svalgur dat van de bovenste verdieping naar beneden kronkelt.

Krønasår telt 276 kamers en 28 suites en in al deze kamers staan ontdekkingen centraal. Via een brug hebben de hotelgasten straks een exclusieve toegang tot Rulantica. Ook op culinair gebied is er genoeg te ontdekken. Bubba Svens is het familierestaurant met 650 zitplaatsen en nog eens 260 plaatsen op het terras. Hier heb je het gevoel dat je dineert in een oud bootshuis waarin markante bezienswaardigheden wachten om ontdekt te worden. Aan het plafond hangt o.a. de Wiking Saga; het legendarische schip waarmee avonturier en wereldzeiler Burghard Pieske de Atlantische Oceaan overstak. Bar Erikssøn, vernoemd naar ontdekker Leif Erikssøn, geeft op twee verdiepingen plaats aan 140 gasten. Vanuit de bar en vanaf het terras met 190 plaatsen kijk je uit over een fjord en de haven van Rulantica. In totaal zijn er 725 parkeerplaatsen waarvan enkele met laadpalen voor elektrische auto’s. De verbinding met de andere hotels en het attractiepark wordt onderhouden met een gratis shuttle die elke 15 tot 30 minuten rijdt. Met de opening van Krønasår beschikt Europa-Park over 6 hotels met een totale capaciteit van 5.800 bedden. Twee van de hotels hebben een viersterren-classificatie, de andere vier een viersterren superior-classificatie. Ook Krønasår valt in deze laatste categorie. Europa-Park schept met het nieuwe hotel 250 nieuwe banen. Klik hier voor meer informatie.