Holland-promotors op ontdekkingstocht door Flevoland

24 Juni jl. was Flevoland gastheer voor de medewerkers van NBTC Holland Marketing. Samen met Provincie Flevoland en diverse partners heeft Visit Flevoland hen Flevoland laten ontdekken. NBTC Holland Marketing (NBTC) is verantwoordelijk voor de positionering, ontwikkeling en marketing van Nederland in binnen- en buitenland via het merk ‘Holland’. Eén keer per jaar komen alle medewerkers, ook van de negen buitenlandse kantoren, bijeen voor meetings en om een stad of regio te ontdekken. Dit jaar was Flevoland de gastheer.

Man-Made Land

Voor Visit Flevoland was het een mooie kans om de provincie te laten zien aan professionele Holland-promotors. ‘Deze groep ‘verkoopt’ Nederland in het buitenland en dan is het belangrijk hen mee te geven wat een unieke man-made provincie wij hebben’, aldus Rinkje Tromp, directeur Visit Flevoland. Omdat niet heel Flevoland in één dag uitgebreid bezocht kan worden, is gekozen om een stukje Flevoland te laten zien. Zoals een safari in Nationaal Park Nieuw Land, een architectuur wandeling in Almere en een preview-bezoek aan de locatie waar Floriade Almere 2022 gerealiseerd wordt. Het avondprogramma vond plaats op de locatie van Theatergezelschap Vis à Vis bij het Almeerderstrand met diner, dans en theater. Hierbij was ook Gedeputeerde provincie Flevoland Michiel Rijsberman aanwezig. Er werd overnacht in het nieuwe Best Western Hotel Almere. De verwachting volgens het NBTC is dat het internationale toerisme naar Nederland alleen maar zal toenemen. Belangrijk daarbij is dat niet alleen de traditionele hotspots worden bezocht, maar ook andere pareltjes zoals Flevoland. Flevoland heeft met haar huidige aanbod de internationale bezoeker genoeg te bieden en blijft investeren in Flevolandse iconen die een bezoek meer dan waard zijn. Klik hier voor meer informatie.