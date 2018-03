Horecava wordt partner van de Foodservice Community

De Horecava wil de foodservice industrie met alle zintuigen de toekomst laten beleven. Om innovatie op de beursvloer en aansluiting bij de industrie te waarborgen, sluit Horecava zich als partner aan bij de Foodservice Community. Een initiatief wat Marketing4results en Sligro startten eind 2016, met als doelstelling beslissers uit diverse foodservicesegmenten bij elkaar te brengen om te sparren over trends en de toekomst van de industrie.



In een snel veranderende foodservicemarkt is het belangrijk voor zowel fabrikanten, grossiers als de Horecava zelf, om te weten wat er leeft in de foodserviceindustrie en welke behoeftes er zijn bij verschillende soorten klanten. Met de Foodservice Community kan snel en makkelijk informatie bij foodprofessionals worden uitgevraagd om vraag en aanbod optimaal op elkaar aan te laten sluiten. Dit sluit naadloos aan bij de doelstelling van Horecava om dé spil tussen vraag en aanbod voor en door foodservice te zijn. Carlijn Groen – Wijnmalen, Exhibition Manager Horecava, licht het partnerschap toe: “Bij Horecava vinden we het essentieel om nauw in contact te staan met zowel foodprofessionals als fabrikanten. Door inzichten te verkrijgen en te vragen via de Foodservice Community, zijn we nog beter in staat het beursconcept en kennisaanbod aan te sluiten op relevante behoeftes in de markt.”

Over de Foodservice Community

De Foodservice Community, is onderverdeeld drie groepen beslissers uit de segmenten restaurants, cafetaria’s en bar/cafés. Aan iedere community nemen minimaal 150 beslissers deel, waardoor het mogelijk is om bedrijven uit te nodigen die het meest betrokken zijn bij een bepaald het vraagstuk: cafetaria’s die aan maaltijdbezorging doen, restaurants in de Randstad of juist daarbuiten, etc. Horecava zet in op de groei van de bestaande communities en uitbreiding van het aantal segmenten, door haar eigen contacten uit te nodigen voor deelname aan de Foodservice Community. Jaarlijks verwelkomt Horecava ruim 66.000 foodprofessionals uit alle foodservicesegmenten, waardoor de samenwerking met de Horecava een waardevolle aanvulling voor de Foodservice Community is.

Verschillende manieren van deelname

Community leden hebben de vrijheid om per vraagstuk te kiezen of ze deelnemen aan een onderzoek. De vorm van de onderzoeken varieert van online in te vullen vragenlijsten tot offline diepte-interviews in de outlet van de beslisser of een focusgroep waarbij verschillende beslissers met elkaar over een bepaald thema discussiëren. Zo gaf de Foodservice Community al eerder hun mening over nieuwe producten en concepten, aansprekende verpakkingen, relevante trends en gewenste smaakvarianten. Communityleden sparen met hun deelname voor Sligro-waardebonnen, te besteden in de zelfbedieningsvestigingen. Horecava biedt deelnemers een VIP-pakket, waarmee communityleden een drankje, lezing of gratis parkeerkaart tijdens de Horecava ontvangen.

Over de Horecava

Horecava is een innovatieve en inspirerende vakbeurs voor horecaprofessionals in de foodservice-industrie. Een bezoek aan de Horecava is dé manier om op de hoogte te blijven van de laatste trends en ontwikkelingen in de branche. In 2019 bestaat de Horecava 63 jaar.