Inschrijving Dam tot Dam Wandeltocht sluit 10 september

Op zaterdag 22 september zal de Dam van Amsterdam via een lang lint van wandelaars weer verbonden worden met de Dam van Zaandam. Ruim 16.000 deelnemers worden verwacht bij de 16e editie van de Dam tot Dam Wandeltocht, één van de gezelligste wandeltochten van Nederland. Inschrijven voor de afstanden van 10, 20, 27 of 40 km is t/m maandag 10 september nog mogelijk op www.damtotdamwandeltocht.nl. Voor zowel de beginnende als geoefende wandelaar staat er een geschikte afstand met een aantrekkelijke route op het programma. De drie langste afstanden gaan van start vanaf de Dam in Amsterdam, de 10 km vanuit het Dam tot Dam Park in Zaandam.

Vernieuwde routes

Na een lus door het centrum steken deelnemers aan de 20, 27 of 40 km het IJ over met de pont (20 km) of via de Amsterdamse- en Schellingwouderbrug (27 en 40 km). De wandelaars op de 20 km volgen na de oversteek een nieuwe route, namelijk door het Noorderpark in het hart van Amsterdam-Noord. Hierna komen zij samen met de wandelaars van de 27 en 42 km en wandelen zij gezamenlijk langs onder andere de altijd gezellige Kadoelenweg en het Molenwijkpark, waar ook dit jaar weer een podium met livemuziek te vinden is. Na het Molenwijkpark bracht organisator Le Champion nog een vernieuwing in de route aan, namelijk over het snelfietspad Oostzanerdijk langs de Noorder IJplas. Hiermee komt het stuk langs de Verlengde Stellingweg te vervallen. Bij aankomst in Zaandam sluiten de routes aan op de 10 km. Gezamenlijk lopen alle, naar verwachting ruim 16.000, wandelaars langs de haven en natuurlijk de Dam van Zaandam. Hierna is het nog maar een paar honderd meter naar de finish in het Dam tot Dam Park, waar de wandelaars met muziek en een welverdiende medaille feestelijk verwelkomd worden.

Inschrijven

De inschrijving voor de 16e Dam tot Dam Wandeltocht sluit op 10 september. Na-inschrijving is niet mogelijk. Kijk voor meer informatie op www.damtotdamwandeltocht.nl.