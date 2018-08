Inschrijving Horecava Innovation Award 2019 geopend

De inschrijving voor de Horecava Innovation Award 2019 is geopend. Bedrijven kunnen tot en met 26 oktober hun case insturen. Daarmee maken ze kans om in de voetsporen te treden van eerdere winnaars als Pure Pacific Yellowtail, Hemelswater, Rosval, IBM, MyOrder, VerdraaidGoed en Flammkuchen Nederland. De Horecava Innovation Award wordt voor de negentiende keer op rij toegekend aan het meest innovatieve product, dienst of concept in de foodservice branche. Horecava biedt voor het eerst de mogelijkheid om alle innovaties te tonen in het InnovationLAB, daarnaast worden de eerste 50 inzendingen getoond op horecava.nl. De jury maakt de winnaar bekend op de eerste beursdag van de Horecava, die plaatsvindt van maandag 7 tot en met donderdag 10 januari 2019 in RAI Amsterdam.

De Horecava heeft de vakprijs in het leven geroepen om uitzonderlijke prestaties op het gebied van innovatie zichtbaar te maken en om innovatie in de foodservice branche in Nederland te stimuleren. Elke dienst, product of concept, gelanceerd na 1 januari 2018, komt in aanmerking voor de gerenommeerde prijs. Juryvoorzitter Hayk Simons: “Innovatie is belangrijker dan ooit in een wereld vol met ‘food’ uitdagingen. Juist ook de horeca moet inspelen op nieuwe trends en ontwikkelingen zoals de veranderende 24/7 behoefte van de millenniumgeneratie. Ik verwacht dit jaar weer veel goede inzendingen en prachtige prijswinnaars!”

Kansen voor exposanten én niet-exposanten

Bijzonder aan de innovatieverkiezing van de Horecava is dat iedereen mee kan doen aan de innovatieverkiezing, zowel exposanten als niet-exposanten. De verkiezing biedt zo een goed overzicht van belangrijke innovaties in de branche. Inzenden kan in vier categorieën:

Food & Beverage Equipment & Services Concepts, Interior & Design Digital, Apps & Social Media.

De jury beoordeelt de inzendingen op vier hoofdcriteria: het innovatieve karakter, omzetkansen, of ze het werken aangenamer maken en of ze de kwaliteit verbeteren. Daarnaast is er een overkoepelende categorie voor duurzaamheid en wordt één inzending beloond met de Karel de Vos Duurzaamheid Award, venoemd naar de initiatiefnemer en jarenlang voorzitter van deze wedstrijd. Deze prijs is voor de innovatie die het meeste blijk geeft van een duurzame, toekomstgerichte visie en die de sector een verfrissende impuls geeft, met een gezonde kans op rendement en geproduceerd met respect voor mens, dier en planeet. Inschrijven kan tot en met 26 oktober op horecava.nl.

Procedure

De jury van professionals uit de horecawereld maakt op 13 november de shortlist met 16 genomineerden (vier per categorie) bekend die doorgaan naar de Award. Alle genomineerden krijgen daarna de kans om hun project live te presenteren aan de vakjury. Na beoordeling kiest de jury de categoriewinnaars, de Karel de Vos Duurzaamheid Award winnaar en de overall winnaar. De prijsuitreiking vindt plaats op de eerste beursdag, 7 januari, tijdens de officiële opening.

Gratis plek in het InnovationLAB

De Horecava heeft tot doel meer bekendheid en zichtbaarheid te geven aan innovaties die van toegevoegde waarde zijn voor de gehele sector. Tijdens de Horecava krijgen daarom alle inzendingen tegen betaling van slechts € 200,- de beschikking over een display in het InnovationLAB om hun innovatie onder de aandacht te brengen bij ruim 67.000 bezoekers. Informatie over deelname, criteria en voorwaarden is te vinden op horecava.nl/innovaties.

Over Horecava

