Kerstbomen massaal naar dierenpark AquaZoo Leeuwarden

Honderden Friezen hebben afgelopen dagen hun gebruikte kerstbomen-met-kluit afgegeven bij AquaZoo in Leeuwarden. Het dierenpark recyclet de dennenbomen in het park. De dierentuin ontving tussen 1 en 5 januari meer dan 500 kerstbomen. Een groot aantal hiervan wordt geplant in het park. Bomen die niet meer geschikt zijn om in de grond gezet te worden, worden aan de dieren gegeven als verrijking. Zo krijgt iedere boom een tweede leven.

Hergebruiken

“De meeste kerstbomen worden na de feestdagen vernietigd, ondanks dat ze meestal nog in prima conditie zijn. Dat vinden wij zonde en we zijn heel blij dat we met deze actie zo veel bomen hebben kunnen hergebruiken”, vertelt Jeroen Loomeijer, general manager van AquaZoo Leeuwarden. Hij mocht de afgelopen dagen op het parkeerterrein een constante stroom van inleveraars aanschouwen. “Drie medewerkers zijn non-stop aan het werk geweest om bomen in ontvangst te nemen en te verwerken.” Loomeijer is aangenaam verrast door de grote opkomst. “We hadden nooit gedacht dat zo veel mensen gehoor zouden geven aan onze oproep. Je moet tenslotte toch de boom in de auto laden en speciaal naar ons toe rijden. Het is echt mooi om te zien dat zo veel mensen die moeite willen doen. Dat geeft wel aan dat Friezen echt begaan zijn met de natuur en zich oprecht willen inzetten om bomen duurzaam te gebruiken.” De te recyclen bomen moesten minimaal 1 meter hoog zijn en mochten geen glitters of kunstsneeuw meer bevatten. Inleveraars ontvingen een vrijkaartje voor het park in 2020. Klik hier voor informatie.

foto: AquaZoo Leeuwarden