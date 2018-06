Michel Kloeg nieuw bestuurslid KHN

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft op 29 mei 2018 horecaondernemer Michel Kloeg gekozen tot nieuw landelijk bestuurslid van de vereniging. Hij volgt Jos van der Vegt op die afscheid neemt omdat hij de maximale zittingsduur als bestuurslid heeft bereikt. De Ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit vertegenwoordigers van alle regio’s binnen KHN.

Michel Kloeg (58) is eigenaar van Beach Hotel Zoutelande en directeur van Hotel Bommeljé, Duinhotel Tien Torens, Mezger Lodges Domburg en www.naarzeeland.nl én mede-eigenaar van boekingsplatform www.tekust.com. Sinds 2008 is hij regiovoorzitter van KHN Zeeland. Samen met zijn regiobestuur heeft hij zich succesvol ingezet voor de horecaondernemers in Zeeland.

Krachtige vereniging

Michel Kloeg: “De komende jaren komt er in de horeca enorm veel op ons af: het aantal gasten blijft groeien en het aantal horecalocaties ook. Dat brengt kansen, maar ook uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld om te zorgen voor een gelijk speelveld en voor voldoende goed opgeleid personeel. Hiervoor is een krachtige branchevereniging cruciaal. Als we zorgen voor een goede lobby om regeldruk te verminderen en voor meer financieel voordeel, dan zijn we over vijf jaar sterker dan ooit. En ook lokaal kunnen we qua lobby nog veel bereiken!”

Juiste man op het juiste moment

Michel Kloeg is door een voordrachtscommissie, met stevige vertegenwoordiging uit de Ledenraad als kandidaat voorgedragen. Robèr Willemsen, voorzitter van KHN: “Met Michel hebben we de juiste man op het juiste moment voor de vereniging gevonden. Door zijn helikopterview weet hij het overzicht te bewaren. Met zijn enthousiasme, kennis en kordaatheid zal hij zeker een nuttige bijdrage leveren aan een toekomstbestendig KHN.”