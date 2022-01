‘Moederbedrijf vakantiehuizensite Belvilla wil naar de beurs’

De Indiase hotelstart-up Oyo, in Nederland bekend van vakantiehuizensite Belvilla, wil tegen een waardering van $9 mrd (€7,9 mrd) naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen.

De waardering, gebaseerd op aftastende gesprekken met beleggers, is een tegenvaller. Bij de lancering van de beursplannen in oktober mikte het verlieslatende bedrijf nog op $12 mrd.

Oyo, opgericht in 2013, is een van de bedrijven uit de stal van techinvesteerder SoftBank, bekend als grote investeerder in onder meer taxi-app Uber en kantoorverhuurder WeWork. Mede dankzij de miljardensteun van SoftBank kon Oyo de voorbije jaren fors groeien.

Kern van het bedrijfsmodel is het opknappen van lokale budgethotels tot een eigen keten. Het gaat daarbij veelal om franchisehotels, waarbij Oyo de boekingen verzorgt. Het bedrijf rekent meer dan twintigduizend hotels met honderdduizenden kamers tot zijn keten.

Maar de voorbije jaren gaat het een stuk slechter met Oyo. De start-up heeft veel last van de coronapandemie, die het aantal overnachtingen drastisch heeft doen dalen. In reactie daarop heeft Oyo duizenden personeelsleden ontslagen en zijn Latijns-Amerikaanse activiteiten aan investeerder SoftBank overgedragen.

