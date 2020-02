Nederlands toerisme vreest gevolgen van coronavirus

De toeristische sector in Nederland heeft last van het coronavirus, de schade valt nog mee. Pas als het reisverbod vanuit en naar China langer duurt, tot eind maart als het ‘tulpenseizoen’ begint, zullen hotels, touroperators en attracties de pijn gaan voelen. ‘Tot nu toe valt de schade voor ons mee’, zegt Benno Leeser, eigenaar en directeur van Gassan Diamonds in Amsterdam. Veel Chinezen waren al onderweg naar Nederland, waardoor de diamantair een prima januarimaand had. ‘Maar als er een reisverbod is vanuit China gaan we dat merken. Zowel in onze fabriek als onze vijftien winkels op Schiphol zien we nu al minder Chinezen. Als deze situatie lang aanhoudt, kan het 10 tot 25% van de omzet schelen.’ Voor Chinese groepen is een rondleiding door een diamantslijperij van Gassan of Coster Diamonds een vast uitje, waar ze vaak met een rondvaartboot naartoe gaan. ‘Rederij Lovers heeft daarvoor diverse afzeggingen gehad’, vertelt Sergio Segers van moederbedrijf Tourism Group. Voor andere onder Chinezen populaire uitstapjes, zoals bustochten naar toeristische trekpleisters als de Zaanse Schans en Giethoorn, bemerkt hij nog geen impact van de reisbeperkingen. In 2019 kwamen er volgens NBTC 380.000 Chinezen naar Nederland. De impact van het coronavirus zal gevolgen hebben voor het Chinees toerisme naar Nederland, verwacht Eddy Yang, NBTC-directeur in Azië. De organisatie stelt, mede door het verbod op uitgaande groepsreizen en het besluit van luchtvaartmaatschappijen om China-vluchten te schrappen, de verwachting voor 2020 bij. ‘Op basis van een schatting verwachten we voor nu dat er een vijfde minder toeristen naar Nederland komt’, aldus Yang. NBTC heeft geïnventariseerd wat dit kan betekenen voor het toeristisch bedrijfsleven. De bevindingen worden woensdag gepubliceerd, maar het is al duidelijk dat vliegmaatschappijen, musea, restaurants en hotels er last van zullen hebben. Ook de ANVR, constateert dat boekingen richting China enorm tegenvallen. Naar andere landen in Azië, zoals Thailand en Indonesië, wordt volgens directeur Frank Oostdam nog wel gevlogen. ‘Maar of dat zo blijft, hangt af van hoelang deze situatie gaat duren. Het is nog een geluk bij een ongeluk dat het nu laagseizoen is voor Chinezen. Die komen weer in maart en april.’ Grote toeristische trekpleisters in Amsterdam zien het aantal Chinese bezoekers nog niet duikelen. De Bijenkorf ziet nauwelijks verschillen, net als het Van Gogh Museum. Bij het Conservatorium Hotel zijn geen annuleringen binnengekomen. ‘Wel merken we dat grote bedrijven uit Azië, die boekingen in het tweede kwartaal hebben, bij ons navraag doen of ze die kunnen verzetten als dat nodig is’, aldus een woordvoerder. ‘Daarnaast zijn binnen de reisbranche al grote travel trade-shows geannuleerd, omdat ook veel Chinese reisagenten daarheen zouden gaan.’

