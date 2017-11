Nóg meer accommodaties vuurwerkvrij op Texel

Geen fan van kanonslagen, duizendklappers en knalpijlen? Kom met de jaarwisseling naar Texel! Het aantal vuurwerkvrije vakantieparken en accommodaties is dit jaar enorm uitgebreid. Op grote delen van het eiland kan – met of zonder huisdier – in alle rust genoten worden van Oud en Nieuw. Voor de gemiddelde Nederlander hoort vuurwerk net zo bij Oud en Nieuw als oliebollen en champagne, maar voor steeds meer mensen is het een bron van ergernis en frustratie. Kleine kinderen zijn er bang van en worden uit hun slaap gehouden, huisdieren raken in paniek of lopen weg en mensen met astmatische klachten hebben last van de rook en de kruitdamp. De wens om de jaarwisseling vuurwerkvrij door te brengen wordt elk jaar groter, maar waar kun je terecht als je het geknal van kanonslagen en thundercrackers wilt ontvluchten?

Huisdieren welkom!

Wie in alle rust wil genieten van een gezellige jaarwisseling, en zin heeft in lange winterwandelingen door de ruige natuur, is de laatste week van het jaar van harte welkom op Texel! Meer dan 20 vakantieparken, hotels, vakantiehuizen en B&B’s verspreid over het eiland zijn dit jaar gegarandeerd vuurwerkvrij. Het afsteken van vuurwerk op en rond deze accommodaties is niet toegestaan. Vooral voor huisdieren zoals honden en katten is het een verademing om de jaarwisseling door te kunnen brengen in een omgeving zonder harde knallen. Op Vuurwerkvrij Texel vindt u een overzicht van alle vuurwerkvrije accommodaties, waarbij u met één muisklik kunt zien of u hier welkom bent met uw huisdier.

Nieuwjaarsduik

Wie na een rustige oudejaarsnacht het nieuwe jaar goed wil beginnen met een duik in de Noordzee is van harte welkom op het Texelse strand. Op 1 januari vindt op diverse plekken de traditionele Nieuwjaarsduik plaats. Bij Paal 9 (Den Hoorn) en Paal 28 (De Cocksdorp) begint het spektakel om 13.00 uur, bij Paal 20 (De Koog) om 14.00 uur. En of je nu meedoet of alleen komt kijken naar de honderden duikers: na afloop smaakt de traditionele erwtensoep met rookworst bij een van de strandpaviljoens onovertroffen.