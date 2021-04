Op naar de ‘new roaring twenties’

Op het moment van het schrijven van deze column is er net een corona-persconferentie geweest waarin niet veel versoepelingen zaten. De avondklok is wat ingekort maar dat was het dan ook wel…Geen reden om te juichen voor onze branche. Toch voorzie ik betere tijden. Ik verwacht zelfs een tweede ‘roaring twenties’ . De eerste periode vond plaats in de vorige eeuw na de grote economische depressie. Toen de situatie verbeterede ontstond er een nieuwe vrije dynamiek in de maatschappij. Muziek kreeg nieuwe impuls, er werd weer echt gefeest en genoten van het leven. Dit perspectief komt in de komende maanden steeds dichterbij. Mogelijk eerst door de test samenleving en straks omdat maatregelen rondom corona worden verkleind of zelf helemaal verdwijnen. Herstel voor onze sector komt eraan. Ik ben niet de enige met deze optimistische gedachte. Ik hoor uit verschillende bronnen deze trend. De ABN Amro bank verwacht herstel, branche-organisaties zien de potentie en als laatste de ondernemers zelf die ik spreek hebben deze positieve “vibe’.

De consument gaat weer geld uitgeven aan reizen en leisure. Eerst zullen we dat vooral in eigen land doen en naar het einde van het jaar ook in het buitenland (en komen internationale toeristen weer naar hier). Tot die tijd moet u zich voorbereiden op deze betere tijden. Heeft u al nagedacht over hoe u de consument weer naar u toe trekt als dat weer mag? Ofwel staat u online marketing campagne al klaar. Bent u in het hoogseizoen sowieso al volgeboekt? Denk na over manieren om uw capaciteit tijdelijk te verhogen (met een op-up concept) of aan upselling te doen. Werkt u al samen met collega’s in de regio? Welke promotie wordt er gemaakt voor uw regio en kan u daarbij aanhaken? Kortom bereidt u voor op de nieuwe ‘roaring twenties’. Ik wens u veel succes bij de start van hopelijk dit laatste start van een seizoen met corona!