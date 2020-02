Opening Tulp Festival in Hermitage Amsterdam

De officiële opening van Tulp Festival 2020 zal plaatsvinden op 31 maart in Hermitage Amsterdam. In de openbare binnentuin van het museum aan de Amstel komt een unieke expositie tot leven van 100 tulpensoorten, samengesteld en aangeboden door het Amsterdam Tulip Museum. De 100 kuipen met 100 verschillende soorten tulpen geven een overzicht van historische en bijzondere eigentijdse tulpensoorten. Gedurende de hele maand april kunnen tulpliefhebbers het kleurrijke palet aan tulpen bekijken en vergelijken; alle soorten worden benoemd. Naast ultramoderne hybride soorten, is er een schitterende selectie te zien van wilde tulpen die hun oorsprong vinden aan de voet van het Himalayagebergte en door kooplieden in de 16e eeuw naar ons land werden gehaald. Tulp Festival 2020 vindt plaats van 31 maart – 30 april op tientallen locaties, verspreid over heel Amsterdam. Een informatieve gids met routekaarten geeft alle details over deelnemers, locaties en tulpensoorten. Volg het nieuws en actuele gegevens over de bloeilocaties via de website www.tulpfestival.com, Facebook: tulpfestivalamsterdam en Instagram: @tulpfestival.

Zesde editie Tulp Festival Amsterdam

Voor het zesde achtereenvolgende jaar zet het Tulp Festival de hoofdstad gedurende de hele maand april in bloei. Honderdduizenden vrolijk stemmende tulpen geven kleur aan het vroege voorjaar in de stad. Tulpen verlevendigen straten, pleinen, winkelcentra, bruggen en stations. Diverse parken en tuinen van musea en hotels verrassen met fraaie tulpenperken. De schalen en kuipen met tulpen in de openbare ruimte, op markante plekken in wijken en buurten en de tulpenvelden in de volle grond zorgen vaak voor spontane interactie tussen bewoners en bezoekers van de hoofdstad. Zo staat de tulp in Amsterdam anno 21e eeuw symbool voor verbinding. Tulp Festival nodigt uit tot een ontdekkingstocht in alle stadsdelen, die elk jaar weer nieuwe verkenningen oplevert.