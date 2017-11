Opfris zwemlessen nieuwste rage

Na het behalen van een A, B en/of C zwemdiploma komt het steeds vaker voor dat kinderen niet voldoende blijven zwemmen en zo de zwemvaardigheden wegzakken. Om deze reden is het bij Zwemschool Beerze Bulten vanaf 9 november mogelijk om opfris zwemlessen te volgen om de vaardigheden bij te houden. Om uiteenlopende redenen komt het steeds vaker voor dat kinderen niet regelmatig zwemmen na het behalen van het zwemdiploma. Daarnaast wordt er op veel basisscholen tegenwoordig geen schoolzwemmen meer gegeven. Toch is het noodzakelijk voor kinderen om het zwemmen te onderhouden en zo de geleerde vaardigheden niet te verliezen. Zwemschool Beerze Bulten springt vanaf 9 november in op de wensen van veel ouders en biedt opfris zwemlessen aan. Kinderen met een zwemdiploma houden met deze lessen de geleerde vaardigheden bij. Na het behalen van het zwemdiploma adviseren we ouders om regelmatig te blijven zwemmen met de kinderen. Echter merken we steeds vaker dat de zwemfrequentie afneemt zodra kinderen een zwemdiploma hebben behaald. Daarnaast wordt er in de winter sowieso minder gezwommen. “Ouders van kinderen stellen steeds vaker de vraag of hun kind nog extra lessen kan volgen. We adviseren om 5 opfris zwemlessen te volgen verdeeld over het najaar van 2017 en voorjaar van 2018. De lessen zijn uiteraard ook bedoeld voor kinderen die elders een diploma hebben behaald”, aldus Herma Drenthen, Coördinator van Zwemschool Beerze Bulten.

Beste zwemaanbieder van Overijssel

De Zwemschool van Beerze Bulten is begin dit jaar verkozen tot ‘Beste Zwemles aanbieder van Overijssel’ door de NederlandseZwembaden. De zwemschool biedt 2-uurs zwemlessen aan en door deze effectieve vorm van lessen zijn de kinderen in staat om in een hoger tempo hun A zwemdiploma te halen. Bij de zwemschool hebben kinderen gemiddeld 25 lessen nodig voor het behalen van het A diploma.