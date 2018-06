Organisatie Landschapstriënnale 2020 van start

Midden in het Dommeldal, aan de voet van het Groot Duijfhuis in Liempde en in het hart van Nationaal Landschap Het Groene Woud/Van Gogh Nationaal Park i.o. werd het in oprichting zijnde en naar de beroemde Brabantse schilder vernoemde Nationaal Park symbolisch gelanceerd door Commissaris van de Koning Wim van de Donk. Tegelijkertijd werd het officiële startsein gegeven voor de organisatie van de Landschapstriënnale 2020, die in het gebied plaatsvindt. “We moeten ruimte geven en nemen om over ons landschap na te denken. Het landschap is geen museum. Je moet het conserveren maar tegelijkertijd ook ontwikkelen: cultuur, landschap en economie verbinden. Stad en land zijn op elkaar aangewezen”, aldus Van de Donk. “Vandaag vieren we de geboorte van Van Gogh Nationaal Park in oprichting”, zo stelt Yvo Kortmann, voorzitter van Nationaal Landschap Het Groene Woud. En dit op de dag dat een nieuw seizoen begint en de ooievaars rondom het Groot Duijfhuis letterlijk nieuw leven brengen. De symboliek kan niet mooier.

Van Gogh als gids

“De erkenning dat natuur en landschap essentieel zijn voor de leefbaarheid van steden en dorpen is van groot belang”, aldus dr. Peter van Rooy. Hij is gebiedsspecialist en nauw betrokken bij de opzet van Van Gogh Nationaal Park i.o. “Vincent van Gogh kan een internationale gids zijn voor het netwerk van groene parels in en om (midden)Brabant en deze verder verbinden.” Landschapsarchitect Marco Vermeulen benadrukt: “Als je als regio wilt meedingen op het internationale speelveld dan moet ook het landschap kunnen concurreren.” Brabant staat voor immense opgaven op het gebied van woningbouw, landbouw, duurzame energie en klimaatadaptatie. Ontwikkelingen binnen deze velden moeten gekoppeld worden aan landschapsontwikkeling. “De Landschapstriënnale wil en moet meer doen dan conserveren wat mooi is. Er moet ook nieuw landschap ontwikkeld worden.” Dat is ook de ambitie van Eric Luiten, voorzitter van Landschapstriënnale 2020. “Veel maatschappelijke ambities moeten ingepast worden in de landschappelijke topografie; het cultuurlandschap van Nederland. Met de Landschapstriënnale 2020 vergroten we het inzicht in ons landschap en kunnen we alle aspecten van de benodigde transformatie in beeld brengen en bespreken.”

Economie en landschap gaan samen

Om de waarde van het gebied en de schoonheid van de regio nog maar eens te onderstrepen werd de korte film ‘Het landschap als vestigingsvoorwaarde’ vertoond, waarin gerenommeerd landschapsarchitect prof. Adriaan Geuze van Wageningen University spreekt over “de verpletterende schoonheid van het Dommeldal”. Hij benadrukt het belang van een overlap tussen Brainport Eindhoven als innovatieve topregio met Van Gogh Nationaal Park i.o. “De hightech industrie koppelen aan natuur en ecologie, dat is interessant voor Brabant. Een hoogwaardige economie kan zich goed ontwikkelen in gebieden waarbinnen je landschapszorg cultiveert.” Kortmann onderstreept dat Van Gogh Nationaal Park i.o. op vele fronten een aanjager voor de provincie kan zijn. “We zijn blij met de steun van de provincie. Er zijn ontwikkelingen gaande waar we beiden veel uit kunnen halen.” Van de Donk wijst er nog op dat het van groot belang is om het palet van betrokkenen zo breed mogelijk te maken en sluit af met de woorden: “Van Gogh was een echte landschapsman. Hij zou veel waardering hebben voor wat we aan het doen zijn.” Klik hier voor informatie.