Pannenkoekenrestaurants in actie voor Jantje Beton

Op Nationale Pannenkoekendag, (22 maart jl.) kwamen meer dan 20 pannenkoeken-restaurants in actie voor Jantje Beton. Zij serveerden die dag een speciale Jantje Beton-pannenkoek om aandacht te vragen voor dit goede doel. Michel Nijman van de Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants (VEP) overhandigde de opbrengst van de actie, een bedrag van € 3400, – aan Lea van Dongen van Jantje Beton.

De Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants (VEP) komt elk jaar in actie voor een goed doel. Dit jaar is dat Jantje Beton. Met de actie wil de VEP een bijdrage leveren om kinderen meer te laten (buiten) spelen. Ruim 20 pannenkoeken-restaurants doen mee met deze actie en serveerden de Jantje Beton-pannenkoek. Bij deze pannenkoek ontvangen de gasten een Jantje Beton-springtouw. Michel Nijman van de VEP: “Wij vinden het als pannenkoekenrestaurants belangrijk om ons steentje bij te dragen aan de maatschappij. Wij zijn niet alleen een fijne ontmoetingsplek voor o.a. families en wandelaars, maar willen ons met dit soort acties ook inzetten voor anderen.” Lea van Dongen van Jantje Beton: “Wij zijn heel blij met deze actie van de VEP. Buiten spelen is super belangrijk en wordt steeds minder vanzelfsprekend. Daarom helpt de VEP Jantje Beton tijdens de Nationale Buitenspeeldag en maakt van Nederland één grote speelplek. En na het spelen smaakt een pannenkoek natuurlijk heerlijk!” De samenwerking tussen VEP en Jantje Beton krijgt een vervolg tijdens de Nationale Buitenspeeldag op 12 juni a.s.